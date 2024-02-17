Віцепрезидентка США Камала Гарріс запевнила в подальшій підтримці України

За її словами команда Джозефа Байдена й далі працюватиме над забезпеченням тими ресурсами, які потрібні Україні для успіху.

Джерело фото: president.gov.ua

У межах Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою Сполучених Штатів Америки Камалою Гарріс.

За словами Президента, головними темами сьогоднішньої розмови були безпека та стійкість.

«Звичайно, ключове для нас питання зараз – це збереження принципової американської підтримки. Україна та всі наші воїни потребують і дуже чекають відповідного позитивного голосування щодо пакета підтримки. Я дякую кожному й кожній, хто усвідомлює, як багато залежить від цього одного голосування», – сказав Глава держави.

Крім того, співрозмовники обговорили питання продовження співпраці зі США та іншими партнерами щодо посилення протиповітряної оборони України. Володимир Зеленський також поінформував Камалу Гарріс про ситуацію на фронті та можливості й перспективи Сил оборони України за умови достатньої підтримки. Також Президент розповів віцепрезидентці США про продовження трансформації України та підготовку Глобального саміту миру на рівні лідерів у Швейцарії.

Окремо співрозмовники зупинилися на темі відновлення справедливості й подальшого тиску на володимир путіна та його режим в усіх напрямах.

«Зокрема, ми маємо саме цього року забезпечити конфіскацію та використання російських активів на користь захисту від російського ж терору. путін не цінує життів людей, не розуміє та не поважає жодних правил. Єдине, що для путіна важливо, – це гроші та сила. Потрібне сильне рішення, яке конфіскує заморожені активи росії. І потрібен подальший повномасштабний тиск санкціями на росію, щоб обмежувати здатність Путіна фінансувати цю війну», – наголосив Володимир Зеленський.

Фото: president.gov.ua

Глава держави відзначив близькість поглядів України та США у принципових питаннях і подякував американському народу, Президенту Джозефу Байдену, обом партіям і палатам Конгресу за життєво важливу підтримку.

Зі свого боку Камала Гарріс запевнила в подальшій підтримці України. За словами віцепрезидентки Сполучених Штатів, є двопартійна підтримка України в обох палатах Конгресу США, і команда Президента Джозефа Байдена й далі працюватиме над забезпеченням тими ресурсами, які потрібні Україні для успіху.

«Ми продовжуватимемо підтримувати ваші зусилля для здобуття миру на справедливих умовах. Ми дотримуємося принципу, що росія заплатить за те, що вона зробила, за те, що вона скоїла. І ми побачимо Україну на виході з цієї війни як вільну, демократичну та незалежну країну», – наголосила Камала Гарріс.

Як ми писали, Сполучені Штати передають майже $500 тисяч конфіскованих російських коштів для України.

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