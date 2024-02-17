Сполучені Штати передають майже $500 тисяч конфіскованих російських коштів для України

Міністерство юстиції передає близько $500 тисяч конфіскованих російських коштів до Естонії на користь України.

США вперше в історії передають Естонії конфісковані російські активи. Вони будуть спрямовані на підтримку України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстицій США.

Ці кошти, близько $500 тисяч, як розповіли у Мін'юсті США, були конфісковані у справі про мережу незаконних закупівель високоточних верстатів для військової промисловості рф.

Цей переказ є першим переказом коштів від Сполучених Штатів до іноземного союзника з прямою метою допомоги Україні, і другим випадком, коли Спеціальна група KleptoCapture Міністерства юстиції США надає конфісковані російські активи Україні.

Конфісковані кошти вирішили передати в Естонію, оскільки немає змоги здійснити прямий переказ в Україну. Естонія використовуватиме кошти для проєкту з прискорення оцінки збитків і критично важливого ремонту української енергосистеми.

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