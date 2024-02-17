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Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

Нацгвардія зможе застосовувати кайданки, гумові та пластикові кийки, електрошокери та інші засоби, - Верховна Рада розгляне законопроект

Парламентський Комітет рекомендував до схвалення законопроект, за яким військовослужбовців Національної гвардії наділять правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути проходження контролю на КПП.

  1. У світі

Сполучені Штати передають майже $500 тисяч конфіскованих російських коштів для України

17:39, 17 лютого 2024
Міністерство юстиції передає близько $500 тисяч конфіскованих російських коштів до Естонії на користь України.
Сполучені Штати передають майже $500 тисяч конфіскованих російських коштів для України
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США вперше в історії передають Естонії конфісковані російські активи. Вони будуть спрямовані на підтримку України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстицій США.

Ці кошти, близько $500 тисяч, як розповіли у Мін'юсті США, були конфісковані у справі про мережу незаконних закупівель високоточних верстатів для військової промисловості рф.

Цей переказ є першим переказом коштів від Сполучених Штатів до іноземного союзника з прямою метою допомоги Україні, і другим випадком, коли Спеціальна група KleptoCapture Міністерства юстиції США надає конфісковані російські активи Україні.

Конфісковані кошти вирішили передати в Естонію, оскільки немає змоги здійснити прямий переказ в Україну. Естонія використовуватиме кошти для проєкту з прискорення оцінки збитків і критично важливого ремонту української енергосистеми.

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