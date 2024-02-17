Соединенные Штаты передают почти $500 тысяч конфискованных российских средств для Украины

Министерство юстиции передает около $500 тысяч конфискованных российских средств в Эстонию в пользу Украины.

США впервые в истории передают Эстонии конфискованные российские активы. Они будут направлены на поддержку Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиций США.

Эти средства, почти $500 тысяч, как рассказали в Минюсте США, были конфискованы по делу о сети незаконных закупок высокоточных станков для военной промышленности рф.

Этот перевод является первым переводом средств от Соединенных Штатов иностранному союзнику с прямой целью помощи Украине, и вторым случаем, когда Специальная группа KleptoCapture Министерства юстиции США предоставляет конфискованные российские активы Украине.

Конфискованные средства решили передать в Эстонию, поскольку нет возможности осуществить прямой перевод в Украину. Эстония будет использовать средства для проекта по ускорению оценки ущерба и критически важному ремонту украинской энергосистемы.

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