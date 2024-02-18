Як визначається пенсія по інвалідності працівникам прокуратури – пояснення ПФУ

Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій по інвалідності залежать від закону, згідно з яким призначається така пенсія.

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Як розповіли у ПФУ, пенсія по інвалідності призначається особам, яким установлено інвалідність. Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій по інвалідності залежать від закону, згідно з яким призначається така пенсія.

Так, умови призначення та розміри пенсії по інвалідності працівникам прокуратури визначені Законом України від 14.10.2014 №1697- VІІ «Про прокуратуру» (частина дев’ята стаття 86).

Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60 % суми їхньої місячної заробітної плати, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

Також ми розповідали, що суд зобов’язав Пенсійний фонд виплатити дружині пенсіонера понад 200 тисяч грн пенсії, яку він недоотримав за життя.

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