На кордоні у чоловіка виявили холодну зброю – її перевірять на культурну та історичну цінність

Прикордонники виявили чотири одиниці холодної зброї, довжина леза яких складала від 46 до 52 см.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У пункті пропуску «Тиса» прикордонний наряд знайшов у мікроавтобусі «Renault», що прямував в Україну, чотири одиниці холодної зброї.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі 17 лютого.

Під час перевірки транспортного засобу, за кермом якого перебував 60-річний закарпатець, правоохоронці виявили за сидінням водія згорток з предметами, виготовленими з металу. При огляді вмісту пакунка прикордонники виявили чотири одиниці холодної зброї, довжина леза яких складала від 46 до 52 см.

Про знахідку проінформували відповідні правоохоронні органи, а зброю та мікроавтобус, у якому її перевозили, вилучили.

Виявлені предмети направлять на експертизу. Також буде перевірено, чи становлять вони культурну або історичну цінність.

У ДПСУ пишуть, що у діях водія вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 ККУ «Контрабанда культурних цінностей та зброї».

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.