На границе у мужчины обнаружили холодное оружие – его проверят на культурную и историческую ценность

Пограничники обнаружили четыре единицы холодного оружия, длина лезвия которых составляла от 46 см до 52 см.

В пункте пропуска «Тиса» пограничный наряд обнаружил в микроавтобусе «Renault», который направлялся в Украину, четыре единицы холодного оружия.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе 17 февраля.

Во время проверки транспортного средства, за рулем которого находился 60-летний закарпатец, правоохранители обнаружили за сиденьем водителя сверток с предметами, изготовленными из металла. При осмотре содержимого пакета пограничники обнаружили четыре единицы холодного оружия, длина лезвия которых составляла от 46 см до 52 см.

О находке проинформировали соответствующие правоохранительные органы, а оружие и микроавтобус, в котором его перевозили, изъяли.

Выявленные предметы будут направлены на экспертизу. Также будет проверено, составляют ли они культурную или историческую ценность.

В ГПСУ пишут, что в действиях водителя усматривают признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 201 УКУ «Контрабанда культурных ценностей и оружия».

Источник фото: dpsu.gov.ua

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