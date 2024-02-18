На Днепропетровщине из поврежденного в результате ДТП грузовика вытащили ребенка

Ребенка передали медикам.

В Днепропетровской области спасатели провели операцию по деблокированию ребенка из поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиля.

Как рассказали в ГСЧС, произошло столкновение двух грузовых автомобилей марки «КАМАЗ». В одном из транспортных средств зажало ребенка.

Мальчика, 2012 года рождения, из салона поврежденного грузовика деблокировали чрезвычайники.

Ребенка передали медикам.

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