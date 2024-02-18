Минздрав начинает процесс изменения подходов к лечению сотрясения головного мозга от действия взрывной волны

На территории постсоветского пространства царит устаревшее и некорректное название такой травмы – «контузия».

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Сотрясение головного мозга от действия взрывной волны является одним из характерных ранений войн последнего столетия и стало своеобразным «автографом войны». На территории постсоветского пространства царит устаревшее и некорректное название такой травмы – «контузия». Под этим термином подразумевается сотрясение головного мозга от действия минно-взрывной волны, которое является отдельным травматическим влиянием на головной мозг, к которому может присоединяться поражение слухового и вестибулярного аппарата – акубаротравма.

В Министерстве здравоохранения отметили, что с начала российско-украинской войны в 2014 году «невидимая» черепно-мозговая травма стала известна как для украинской армии, так и для гражданского населения, которое систематически терроризирует враг.

«Однако сейчас диагностика и лечение проходят по устаревшим и неэффективным методикам, с использованием многочисленных недоказательных фармпрепаратов, назначения высокостоимых методов нейровизуализации», - отмечают в Минздраве.

Министерство здравоохранения вместе с Центром психического здоровья начинает процесс изменения подходов к лечению лЧМТ.

Для этой работы есть практический опыт специалистов Центра и наличие международных материалов в переводе. Они будут имплементированы во время подготовки специалистов.

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