ГПСУ у границы на Одесщине зафиксировала движение волков

Нарушителей границы предупреждают о волчьих стаях.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что у границы с Молдовой, на Одесщине, пограничники с помощью технических средств зафиксировали движение волков.

Обычно хищники передвигаются не поодиночке, а стаями.

Граждан призвали избегать незаконных путешествий и не подвергаться опасности.

Ранее в ГПСУ предупредили о рысе, которая неоднократно попадала в фотоловушки пограничников. Также мы писали, что в фотоловушку Чернобыльского заповедника попал бурый медведь. Кроме того, в фотоловушке заповедника «засветилась» рысь.

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