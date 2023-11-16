В фотоловушке Чернобыльского заповедника «засветилась» рысь, фото

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали присутствие рыси.
В заповеднике отметили, что в прошлом веке этот вид полностью исчез с территории Украинского Полесья: фиксировались лишь заходы отдельных особей из редких репродуктивных поселений беларуси.
«Теперь вот мы хвалимся новыми и новыми фотографиями этого пушистого хищника с кисточками, популяция которого является вполне устойчивой на заповедной территории», - пишут в заповеднике.
Ранее мы писали, что в фотоловушку Чернобыльского заповедника попал бурый медведь, фото.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.