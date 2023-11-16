В фотоловушке Чернобыльского заповедника «засветилась» рысь, фото

В прошлом веке этот вид полностью исчез с территории Украинского Полесья.

Источник фото: из фотоловушек проекта «Полесье – дикая природа без границ», установленных на территории Чернобыльского заповедника

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали присутствие рыси.

В заповеднике отметили, что в прошлом веке этот вид полностью исчез с территории Украинского Полесья: фиксировались лишь заходы отдельных особей из редких репродуктивных поселений беларуси.

«Теперь вот мы хвалимся новыми и новыми фотографиями этого пушистого хищника с кисточками, популяция которого является вполне устойчивой на заповедной территории», - пишут в заповеднике.

Ранее мы писали, что в фотоловушку Чернобыльского заповедника попал бурый медведь, фото.

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