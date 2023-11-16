У фотопастці Чорнобильського заповідника «засвітилася» рись, фото

В минулому столітті цей вид повністю зник з території Українського Полісся.

Джерело фото: з фотопасток проекту «Полісся - дика природа без кордонів», встановлених на території Чорнобильського заповідника

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували присутність рисі.

У заповіднику зазначили, що в минулому столітті цей вид повністю зник з території Українського Полісся: фіксувались лише заходи окремих особин з рідкісних репродуктивних оселищ білорусі.

«Тепер ось ми хвалимось новими й новими світлинами цього пухнатого хижака з китичками, популяція якого є цілком сталою на заповідній території», - пишуть у заповіднику.

Раніше ми писали, що у фотопастку Чорнобильського заповідника потрапив бурий ведмідь, фото.

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