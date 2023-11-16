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Для громадян – від 8500 грн, для бізнесу – від 51 тисяч грн: за порушення комендантської години введуть штрафи та зможуть застосовувати адміністративне затримання

Пропозиція законодавців запровадити адміністративне затримання для порушників комендантської години та розмір штрафів до 340 тисяч грн викликали критику експертів.

З’їзд науковців-правників обрав Оксану Квашу членом Вищої ради правосуддя

Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

Чи можливе процесуальне правонаступництво у виконавчому провадженні у разі смерті боржника-фізичної особи, — відповідь ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду зробила висновок щодо можливості процесуального правонаступництва у виконавчому провадженні у разі смерті боржника-фізичної особи.

З'їзд науковців з першого разу не обрав члена ВРП, - буде другий тур з двома фіналістами

До другого туру на посаду члена Вищої ради правосуддя вийшли два кандидати: Оксана Кваша та Іван Назаров.

З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

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У фотопастці Чорнобильського заповідника «засвітилася» рись, фото

19:58, 16 листопада 2023
В минулому столітті цей вид повністю зник з території Українського Полісся.
У фотопастці Чорнобильського заповідника «засвітилася» рись, фото
Джерело фото: з фотопасток проекту «Полісся - дика природа без кордонів», встановлених на території Чорнобильського заповідника
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У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували присутність рисі.

У заповіднику зазначили, що в минулому столітті цей вид повністю зник з території Українського Полісся: фіксувались лише заходи окремих особин з рідкісних репродуктивних оселищ білорусі.

«Тепер ось ми хвалимось новими й новими світлинами цього пухнатого хижака з китичками, популяція якого є цілком сталою на заповідній території», - пишуть у заповіднику.

Раніше ми писали, що у фотопастку Чорнобильського заповідника потрапив бурий ведмідь, фото.

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