Послуги поштових операторів: яку відповідальність вони несуть перед користувачами

Як чинне законодавство захищає споживача у випадку коли, поштовий оператор не виконав чи неналежно виконав свої послуги.

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Держпродспоживслужба нагадала, яку відповідальність несуть поштові оператори перед користувачами.

Так, відповідно до Статті 32 Закону України «Про поштовий зв’язок» за невиконання чи неналежне виконання послуг оператори поштового зв’язку несуть перед користувачами таку відповідальність:

- за повну втрату реєстрованих поштових відправлень без оголошеної цінності - відшкодування вартості послуги поштового зв’язку та штраф у розмірі 100 відсотків вартості такої послуги;

- за часткову втрату (пошкодження) реєстрованого поштового відправлення без оголошеної цінності - відшкодування вартості послуги поштового зв’язку пропорційно до маси втраченої або пошкодженої частини вкладення шляхом ділення розміру ціни (тарифу) за пересилання на чисту масу вкладення та штраф у розмірі 100 відсотків вартості послуги поштового зв’язку;

- за повну втрату реєстрованого поштового відправлення з оголошеною цінністю - відшкодування збитків у розмірі суми оголошеної цінності поштового відправлення, вартості послуги поштового зв’язку та штраф у розмірі 50 відсотків вартості такої послуги;

- за часткову втрату (пошкодження) реєстрованого поштового відправлення з оголошеною цінністю - повернення (відшкодування) вартості вкладення або його пошкодженої частини згідно з описом, вартості послуги поштового зв’язку та штраф у розмірі 50 відсотків вартості такої послуги. У разі відсутності опису застосовується норма абзацу третього цієї частини;

- за невиплату грошей за поштовим переказом, порушення строків пересилання поштового переказу - відповідно до закону;

- за несвоєчасну доставку реєстрованих поштових відправлень усіх видів - штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуги поштового зв’язку;

- у разі порушення встановлених строків пересилання поштових відправлень повітряним транспортом - відшкодування у розмірі різниці плати за пересилання повітряним транспортом та плати за пересилання наземним транспортом та штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуги поштового зв’язку.

Вартість попередньо оплачених користувачем послуг, що фактично не були йому надані, відшкодовується користувачеві у повному обсязі на підставі квитанції чи іншого документа про оплату цих послуг.

Проте варто пам’ятати, що оператор поштового зв’язку НЕ несе відповідальності за поштові відправлення, якщо:

- поштове відправлення підлягає вилученню, конфіскації або знищенню відповідно до закону;

- втрата або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок дії обставин непереборної сили (землетрус, ураган, повінь тощо);

- нестача або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок порушення відправником встановлених законодавством обмежень щодо пересилання предметів та речей;

- поштове відправлення (поштовий переказ) видано (виплачено) адресату під розписку про одержання;

- заяву про розшук поштового відправлення (поштового переказу) подано до об’єкта поштового зв’язку після спливу шести місяців з дня приймання такого поштового відправлення;

- поштове відправлення з оголошеною цінністю прийнято від відправника закритим, оболонка поштового відправлення, печатка чи пломба відправника не пошкоджені, а маса поштового відправлення відповідає масі, визначеній під час його приймання до пересилання.

У разі неможливості вручення адресатам поштові відправлення (поштові перекази) повертаються відправникам, крім випадків, якщо відправник під час оформлення поштового відправлення (поштового переказу) визначив інший порядок розпорядження поштовим відправленням (поштовим переказом).

У відомстві наголошують, якщо ви вважаєте, що ваші права споживача порушено - звертайтесь до Держпродспоживслужби або до її територіальних органів. Також споживач може звернутися за захистом своїх прав до суду.

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