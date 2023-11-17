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  1. В Украине

Услуги почтовых операторов: какую ответственность они несут перед пользователями

15:27, 17 ноября 2023
Как действующее законодательство защищает потребителя в случае, если почтовый оператор не выполнил или ненадлежаще выполнил свои услуги.
Услуги почтовых операторов: какую ответственность они несут перед пользователями
Фото: prm.ua
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Госпродпотребслужба напомнила, какую ответственность несут почтовые операторы перед пользователями.

Так, в соответствии со статьей 32 Закона Украины «О почтовой связи» за невыполнение или ненадлежащее исполнение услуг операторы почтовой связи несут перед пользователями следующую ответственность:

- за полную потерю регистрируемых почтовых отправлений без объявленной ценности - возмещение стоимости услуги почтовой связи и штраф в размере 100 процентов стоимости такой услуги;

- за частичную потерю (повреждение) регистрируемой почтовой отправки без объявленной ценности - возмещение стоимости услуги почтовой связи пропорционально массе утраченной или поврежденной части вложения путем деления размера цены (тарифа) за пересылку на чистую массу вложения и штраф в размере 100 процентов стоимости услуги почтовой связи;

- за полную потерю регистрируемой почтовой отправки с объявленной ценностью - возмещение ущерба в размере суммы объявленной ценности почтовой отправки, стоимости услуги почтовой связи и штраф в размере 50 процентов стоимости такой услуги;

- за частичную потерю (повреждение) регистрируемой почтовой отправки с объявленной ценностью - возврат (возмещение) стоимости вложения или его поврежденной части согласно описанию, стоимости услуги почтовой связи и штраф в размере 50 процентов стоимости такой услуги. В случае отсутствия описания применяется норма абзаца третьего настоящей части;

- за невыплату денег по почтовому переводу, нарушение сроков пересылки почтового перевода – в соответствии с законом;

- за несвоевременную доставку регистрируемых почтовых отправлений всех видов - штраф в размере 25 процентов стоимости услуги почтовой связи;

- в случае нарушения установленных сроков пересылки почтовых отправлений воздушным транспортом возмещение в размере разницы платы за пересылку воздушным транспортом и платы за пересылку наземным транспортом и штраф в размере 25 процентов стоимости услуги почтовой связи.

Стоимость предоплаченных пользователем услуг, фактически не предоставленных ему, возмещается пользователю в полном объеме на основании квитанции или иного документа об оплате этих услуг.

Однако следует помнить, что оператор почтовой связи не несет ответственности за почтовые отправления, если:

- почтовая отправка подлежит изъятию, конфискации или уничтожению в соответствии с законом;

- потеря или повреждение вложения почтового отправления произошли вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, ураган, наводнение и т.п.);

- нехватка или повреждение вложения почтовой отправки произошли вследствие нарушения отправителем установленных законодательством ограничений по пересылке предметов и вещей;

- почтовая отправка (почтовый перевод) выдана (выплачена) адресату под расписку о получении;

- заявление о розыске почтовой отправки (почтового перевода) подано к объекту почтовой связи после истечения шести месяцев со дня приема такой почтовой отправки;

- почтовая отправка с объявленной ценностью принята от отправителя закрытым, оболочка почтового отправления, печать или пломба отправителя не повреждены, а масса почтового отправления соответствует массе, определенной при его приемке к пересылке.

В случае невозможности вручения адресатам почтовые отправления (почтовые переводы) возвращаются отправителям, кроме случаев, если отправитель при оформлении почтового отправления (почтового перевода) определил другой порядок распоряжения почтовым отправлением (почтовым переводом).

В ведомстве отмечают, если вы считаете, что ваши права потребителя нарушены - обращайтесь в Госпродпотребслужбу или ее территориальные органы. Также потребитель может обратиться за защитой своих прав в суд.

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