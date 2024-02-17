ДПСУ біля кордону на Одещині зафіксували рух вовків

Порушників кордону попереджають про вовчі зграї.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що біля кордону з Молдовою, на Одещині, прикордонники за допомогою технічних засобів зафіксували рух вовків.

Зазвичай хижаки пересуваються не поодинці, а зграями.

Громадян закликали уникати незаконних мандрівок і не наражатися на небезпеку.

Раніше у ДПСУ попередили про рись, яка неодноразово потрапляла у фотопастки прикордонників. Також ми писали, що у фотопастку Чорнобильського заповідника потрапив бурий ведмідь. Крім того, у фотопастці заповідника «засвітилася» рись.

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