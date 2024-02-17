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ВП ВС висловилася щодо встановлення факту спільного проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу у спорі про поділ спільного сумісного майна подружжя

Велика Палата Верховного Суду вважає, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню у частині, оскільки встановлення факту проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу не є належним способом захисту прав подружжя у спорі між ними щодо поділу спільного сумісного майна.

Олег Корнієнко під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, чому подав до суду через відмову надання його дітям земельних ділянок

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко під час співбесіди вказав, всі лише бачать статті на сайті НАЗК про те, що складені протоколи, але якщо подивитися результат – як вони розглядаються судами – то результат НАЗК дуже низький.

До кандидатки на голову НАЗК Катерини Каплюк виникли питання щодо роботи під керівництвом екс-прокурора ГПУ Олександра Амплєєва

Також Конкурсну комісію зацікавило, що на «Українську правду» Катерина Каплюк працювала не за трудовим договором, а як ФОП.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

  1. В Україні

ДПСУ біля кордону на Одещині зафіксували рух вовків

22:29, 17 лютого 2024
Порушників кордону попереджають про вовчі зграї.
ДПСУ біля кордону на Одещині зафіксували рух вовків
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У Державній прикордонній службі України повідомили, що біля кордону з Молдовою, на Одещині, прикордонники за допомогою технічних засобів зафіксували рух вовків.

Зазвичай хижаки пересуваються не поодинці, а зграями.

Громадян закликали уникати незаконних мандрівок і не наражатися на небезпеку.

Раніше у ДПСУ попередили про рись, яка неодноразово потрапляла у фотопастки прикордонників. Також ми писали, що у фотопастку Чорнобильського заповідника потрапив бурий ведмідь. Крім того, у фотопастці заповідника «засвітилася» рись.

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