У Києві Будинок художника біля Львівської площі очистили від незаконної реклами

На цьому тижні відбулося очищення міського простору від незаконної реклами на окремих ключових локаціях.

У столиці на цьому тижні відбулося очищення міського простору від незаконної реклами на окремих ключових локаціях. Так, було демонтовано конструкції з Будинку художника біля Львівської площі та торгівельно-офісної будівлі на дорожній розв'язці Берестейського проспекту та Кільцевої дороги.

Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

Усього було вилучено 30 незаконних рекламних конструкцій за цими адресами.

За словами фахівців, банери, які розміщувалися на найвищих поверхах офісного будинку поруч із Берестейським проспектом, були одними з найскладніших для доступу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.