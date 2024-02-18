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Высший совет правосудия положительно оценил деятельность ГСА в 2023 году

Высший совет правосудия и Совет судей Украины разошлись в оценках деятельности ГСА.

БП ВС высказалась об установлении факта совместного проживания одной семьей без регистрации брака в споре о разделе совместного имущества супругов

Большая Палата Верховного Суда считает, что решения судов первой и апелляционной инстанций подлежат отмене в части, поскольку установление факта проживания одной семьей без регистрации брака не является надлежащим способом защиты супругов в споре между ними относительно раздела совместного имущества.

Олег Корниенко во время конкурса на главу НАПК объяснил, почему подал в суд из-за отказа предоставления его детям земельных участков

Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко во время собеседования указал, что все видят статьи на сайте НАПК о том, что составлены протоколы, но если посмотреть результат – как они рассматриваются судами – то результат НАПК очень низкий.

К кандидату на главу НАПК Катерине Каплюк возникли вопросы работы под руководством экс-прокурора ГПУ Александра Амплеева

Также Конкурсную комиссию заинтересовало, что на «Украинскую правду» Катерина Каплюк работала не по трудовому договору, а как ФЛП.

Четыре квартиры в столице и люкс-автомобили у пожилой тещи, - какие вопросы у Комиссии по отбору главы НАПК возникли к экс-руководителю Одесской таможни Михаилу Мирошниченко

Конкурсную комиссию по отбору нового главы НАПК заинтересовало, зачем теща Михаила Мирошниченко, которой больше 70 лет, покупала автомобили «БМВ» и «Лексус».

  1. В Украине

В Киеве Дом художника возле Львовской площади очистили от незаконной рекламы

07:59, 18 февраля 2024
На этой неделе состоялось очищение городского пространства от незаконной рекламы на отдельных ключевых локациях.
В Киеве Дом художника возле Львовской площади очистили от незаконной рекламы
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В столице на этой неделе состоялось очищение городского пространства от незаконной рекламы на отдельных ключевых локациях. Так, демонтированы конструкции из Дома художника возле Львовской площади и торгово-офисного здания на дорожной развязке Берестейского проспекта и Кольцевой дороги.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама».

Всего было изъято 30 незаконных рекламных конструкций по адресам.

По словам специалистов, баннеры, которые размещались на самых высоких этажах офисного дома рядом с Брестским проспектом, были одними из самых сложных для доступа.

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Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
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