В Киеве Дом художника возле Львовской площади очистили от незаконной рекламы

На этой неделе состоялось очищение городского пространства от незаконной рекламы на отдельных ключевых локациях.

В столице на этой неделе состоялось очищение городского пространства от незаконной рекламы на отдельных ключевых локациях. Так, демонтированы конструкции из Дома художника возле Львовской площади и торгово-офисного здания на дорожной развязке Берестейского проспекта и Кольцевой дороги.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама».

Всего было изъято 30 незаконных рекламных конструкций по адресам.

По словам специалистов, баннеры, которые размещались на самых высоких этажах офисного дома рядом с Брестским проспектом, были одними из самых сложных для доступа.

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