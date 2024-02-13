ГПСУ предупредила нарушителей границы о хищниках в Карпатах: фото

В фотоловушки пограничников неоднократно попадала рысь.

Источник фото: dpsu.gov.ua

Госпогранслужба предупредила нарушителей границы о диких животных в Карпатах.

«Лучше не нарушать закон и не становиться чьим-то ужином в Карпатах», - подчеркивают пограничники.

Так, в Госпогранслужбе отмечают, что с начала месяца на участке отдела «Селятин» задержаны 18 нарушителей. Где-то каждый третий – с помощью фотоловушек.

Ранее мы писали, что в фотоловушку Чернобыльского заповедника попал бурый медведь, фото. Также в фотоловушке заповедника «засветилась» рысь, фото

Источник фото: dpsu.gov.ua

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