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Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у Ирины Мостовой вопросом обхода конкурсов во время назначений в НАПК

11:39, 13 февраля 2024
Во время собеседования возникал и вопрос, существовал ли конфликт интересов по делам, где она представляла клиентов как адвокат по делам против НАПК.
Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у Ирины Мостовой вопросом обхода конкурсов во время назначений в НАПК
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Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК продолжает собеседования с кандидатами на добропорядочность. Часть кандидатов на главу Национального агентства по предотвращению коррупции когда-то работали в НАПК и теперь желают вернуться – но на руководящую должность. Не исключением является Ирина Мостовая, которая после увольнения из НАПК успела поработать в ГП «Администрация морских портов Украины», и компания которой активно участвовала в тендерах «Укравтодора» на оценку коррупционных рисков.

12 февраля во время собеседования Конкурсная комиссия поинтересовалась процедурой назначения Ирины Мостовой на должность руководителя департамента НАПК в 2018 году, а именно «схемой» избегания конкурсов в НАПК. Так, она подавала документы, являясь заместителем руководителя департамента конфликта интересов, на конкурс на должность руководителя, но заняла второе место. Впрочем, после конкурса и перевода победителя на другую должность ее назначили руководителем департамента.

По ее словам, ситуация выглядит неоднозначно, но она не была знакома с деталями, в целом выступает за прозрачные конкурсы.

Следует отметить, что ранее подобный вопрос об обходе конкурсов возник у Комиссии к руководителю Департамента антикоррупционной политики НАПК Дмитрию Калмыкову.

Далее Конкурсная комиссия поинтересовалась мотивами увольнения кандидата из НАПК. Она отметила, что приняла такое решение в августе 2019 года, поскольку не могла реализовать свои идеи, Агентство находилось в стагнации, поддерживаемый кандидатом коллектив подвергался прессингу.

«Когда выбрали нового руководителя, мне дали понять, что он не будет видеть меня в команде», - добавила она.

Заинтересовало Конкурсную комиссию и то, что во время работы в НАПК Ирина Мостовая получила свидетельство о праве на адвокатскую деятельность. По ее словам, закон это не запрещал, а стажировку она проходила в свободное от работы время.

Во время собеседования возникал и вопрос, существовал ли конфликт интересов по делам, где она представляла клиентов как адвокат по делам против НАПК.

Ирина Мостовая отметила, что закон об адвокатуре разграничивает защиту и представительство. В делах, где было стороной НАПК (административное судопроизводство или гражданское судопроизводство), она не участвовала. Она участвовала только в делах об админправонарушениях, где осуществлялась защита, а не представительство.

Следует отметить, что другой учредитель АО, где потом работала Мостовая, Игорь Степанов также работал в НАПК. Так, он был руководителем Департамента проверки деклараций и мониторинга образа жизни. Также в АО была экс-работница НАПК Юлия Шевченко.

Напомним, данное адвокатское объединение за несколько месяцев, с 22 октября 2021 по 3 декабря 2021 года, по данным Опендатабот участвовало в 16 тендерах на услуги по проведению внешней оценки коррупционных рисков, где заказчиками выступали службы автодорог в различных областях.

Комиссию также заинтересовала продажа в 2018 году автомобиля отцу в то время руководителя аппарата НАПК Писаренко за 208 тыс. грн, тогда как стоимость такого авто, по данным открытых источников, составила 300-450 тыс. грн. Мостовая ответила, что машина была повреждена.

Детальнее о кандидатуре Ирины Мостовой «Судебно-юридическая газета» писала ранее.

Автор: Наталья Мамченко

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