На главу НАПК претендует экс-сотрудница НАПК Ирина Мостовая, компания которой консультировала Укравтодор по коррупционным рискам

От тендеров на консультации по оценке коррупционных рисков в Укравтодоре до кандидата на председателя НАПК, - что известно о кандидате на главу НАПК Ирине Мостовой.

Часть кандидатов на главу Национального агентства по предотвращению коррупции когда-то работали в НАПК и теперь желают вернуться – но на руководящую должность. Не исключением является Ирина Мостовая, которая после увольнения из НАПК успела поработать в ГП «Администрация морских портов Украины», и компания которой активно участвовала в тендерах «Укравтодора» на оценку коррупционных рисков.

Карьера

Окончила Киевский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел (1999-2003 годы). С 2006 по 2016 год работала в Министерстве юстиции Украины на различных должностях.

Так, в июле 2010 года была назначена начальником отдела по вопросам уголовного и процессуального права Департамента законодательства о правосудии, правоохранительной деятельности, антикоррупционной политике Минюста.

С июля 2011 по август 2014 была заместителем начальника управления - начальником отдела взаимодействия с Государственной исполнительной службой Украины Департамента взаимодействия с органами власти, в 2015-2016 годах – начальник отдела нормативно-методического обеспечения ГИС.

При этом в декларации за 2015 год сначала не указала никаких сбережений, а только зарплату. А потом подала исправленную декларацию, где отметила, что все же имеет 5000 долларов и 2000 евро.

В НАПК начала работать с апреля 2016 года. Сначала была заместителем руководителя Департамента мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции, а с 2018 по декабрь 2019 – руководитель Департамента мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции. Фактически ушла с должности с приходом нового руководителя НАПК Александра Новикова.

С 2011 по 2020 год указала, что была адвокатом АО «Криденс партнерс», в 2020-2021 – заместитель начальника службы анализа и управления рисками Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины». С октября 2021 года вернулась в адвокатскую деятельность.

Декларация

За 2023 год Ирина Мостовая указала в декларации, поданной 21 января 2024 года, что в июне 2023 года приобрела право собственности на квартиру 79,4 кв м в городе Киеве за 952,8 тысячи грн. То есть столичная недвижимость обошлась ей в примерно 25 тысяч долларов США. Также приобрела собственность в том же июне 2023 года на машиноместо 23,8 кв. м за 196 тысяч грн.

По состоянию на 2022 год декларировала эту квартиру и машиномест как объект незавершенного строительства.

Имеет в общей долевой собственности с родственниками квартиру в Киеве 53,1 кв м с 2012 года.

Несколько дороже, чем квартира – за 1,1 млн грн, в 2018 году купила авто Mazda CX-5 2018.

Обладает корпоративными правами в АО «Криденс Партнерс» стоимостью 5000 грн (33,3% доля).

В АО «Криденс Партнерс» получила зарплату в целом за 2023 год 83,9 тыс. грн. Также получила доход от занятий предпринимательством 259,1 тыс. грн.

Имеет на счетах в банке 17 814 долларов США, 40,8 тыс. грн, а также наличными 16,5 тыс. долларов США.

В 2022 году получила у АО 65,8 тыс. грн, 80,7 тыс. дивидендов и дополнительное благо 8,6 тыс. грн.

Помощь от государства

Параллельно получала в 2022 году помощь єПідтримка 6500 грн, помощь как ВПЛ 6600 грн от Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине, а также помощь от Кабмина как внутренне перемещенное лицо в сумме 4000 грн (хотя имеет квартиру в Киеве).

Вместе с тем указала в декларации, что в 2022 году имела на счете в банке 42 449 долларов США, а также 7 и 8 тысяч грн.

В 2021 году по основному месту работы (Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины») получило 1 277 757 грн. Указала соответствующую информацию за период с 1 января 2021 по 8 октября 2021 года. Имела на счету 15,4 тыс. долларов США и 4000 евро наличными, а также 343,8 тыс. грн.

Также указала, что ссудила в июне 2021 года 550 тысяч грн у Чижевской Нины Николаевны, с которой имеет в общей долевой собственности квартиру в Киеве с 2012 года и которая, очевидно, является родственницей кандидатки.

В 2020 году получила подарок от Нины Чижевской в сумме 465 тысяч грн, а от Александра Мостового, который, очевидно, является отцом кандидата – 305 тысяч грн.

Также из доходов тогда получила в АО 36,5 тыс. грн зарплаты и 50 тыс. грн дивидендов. А у ГП АМПУ – 310,8 тыс. грн зарплаты.

За 2019 год получила в НАПК зарплаты 1 119 058 грн. Имела наличными 25 тысяч долларов США и 20 тысяч евро, а также 246 тыс. грн на счету.

Также 26 декабря 2018 года задекларировала 209,7 тыс. грн зарплаты, полученной в НАПК.

В 2018 году получила от Нины Чижевской подарок в денежных формах 500 тысяч грн.

От работы в НАПК до консультирования Укравтодора

Следует отметить, что другой учредитель АО Игорь Степанов также работал в НАПК. Так, в декларации за 2020 год он указывает, что был руководителем Департамента проверки деклараций и мониторинга образа жизни.

Данное адвокатское объединение за несколько месяцев, с 22 октября 2021 по 3 декабря 2021 года, по данным Опендатабот принимало участие в 16 тендерах на услуги по проведению внешней оценки коррупционных рисков. Заказчиками выступали службы автодорог в разных областях. К примеру, Служба автордорог в Николаевской области на 35 тыс. грн (23 ноября 2021 года). Во Львовской области – тоже на 35 тыс. грн (2 декабря 2021). В Харьковской области – аналогично (3 декабря 2021).

16 ноября 2021 г. состоялись тендеры на услуги по оценке САД в Черкасской области и в Днепропетровской области. Тоже каждый по 35 тысяч грн.

«Укравтодор» в отчете за второе полугодие 2021 года указал, что «по результатам оценки были сформированы соответствующие отчеты с рекомендациями и руководствами по усовершенствованию как деятельности по противодействию коррупционным правонарушениям и правонарушениям, связанным с коррупцией, так и деятельности организации в целом». Также в качестве клиентов АО выступало ГП «ДержавтотрансНИИпроект», ГУ «ОСНАД» и т.д.

Примечательно, что соцсети компании и ключевых партнеров фактически остановились с 22 февраля 2022 года, как и активность в юридической среде.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что на главу НАПК претендует руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков и Катерина Каплюк, работавшая советником председателя НАПК Александра Новикова и главным специалистом отдела мониторинга образа жизни чиновников, Александр Стародубцев, который на протяжении двух лет был заместителем главы НАПК, а сейчас – заместитель руководителя аппарата НАПК. Также на голову претендуют экс-сотрудник НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства (ГИАМ) Александр Новицкий и экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский. Документы в качестве кандидата подал и бывший народный депутат, а ныне – сотрудник НАПК Андрей Тетерук. Среди кандидатов на должность главы НАПК нынешний заместитель руководителя аппарата НАПК Агия Загребельская, которая, как указано на сайте Агентства, является главой направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК. Также кандидатом является Роман Норец, который по август 2023 был в НАПК руководителем управления.

Автор: Наталья Мамченко

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