В школах Литвы за 10 лет собираются сократить изучение русского языка

Отмечается, что в школах Литвы сокращается количество желающих изучать русский язык как второй иностранный.

В школах Литвы сокращается количество желающих изучать русский язык как второй иностранный. В правительстве надеются, что через десять лет такой выбор останется только в нескольких учебных заведениях. Об этом заявил министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас, сообщает Delfi.

"Хотелось бы надеяться, что если мы сохраним такие тенденции как сегодня, то возможности выбора русского языка будут очень ограничены, тогда небольшая часть в нескольких школах сможет изучать русский язык", - отметил он.

Также Якштас заверил, что Министерство только рекомендует не выбирать русский язык.

По его словам, принимать крайние решения правительству не хочется. Речь идет о резком прекращении обучения русскому языку.

"Изменения должны происходить постепенно, мы должны идти по пути сокращения", - добавил министр.

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