У школах Литви за 10 років збираються скоротити вивчення російської мови

Зазначається, що у школах Литви скорочується кількість охочих вивчати російську мову як другу іноземну.

У школах Литви скорочується кількість охочих вивчати російську мову як другу іноземну. В уряді сподіваються, що через 10 років такий вибір залишиться лише в кількох навчальних закладах. Про це заявив міністр освіти, науки і спорту Литви Гінтаутас Якштас, передає Delfi.

"Хотілося б сподіватися, що якщо ми збережемо такі тенденції, як сьогодні, то можливості вибору російської мови будуть дуже обмежені, тоді невелика частина в декількох школах зможе вивчати російську мову", - зазначив він.

Також Якштас запевнив, що Міністерство лише рекомендує не обирати російську мову.

За його словами, приймати крайні рішення уряду не хочеться. Йдеться про різке припинення навчання російської мови.

"Зміни мають відбуватися поступово, ми маємо йти шляхом скорочення", - додав міністр.

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