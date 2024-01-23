СБУ попереджає про поширення масштабної російської ІПСО: що відомо

У листах пропонується співпраця з російськими спецслужбами за винагороду.

Фото: СБУ

Служба безпеки попереджає про поширення масштабної email-розсилки на електронні адреси українців.

За даними СБУ, email-розсилка здійснюється із великої кількості електронних скриньок, які перед тим були зламані російськими хакерами. Розсилка має всі ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції.

У листах пропонується співпраця з російськими спецслужбами за винагороду.

"Таким чином ворог вкотре намагається дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни", - пояснили в СБУ.

СБУ вже заблокувала частину адрес, з яких здійснюється вказана розсилка, та закликає українців не реагувати на повідомлення такого типу.

"За передачу інформації про ЗСУ, обʼєкти критичної інфраструктури та будь-який інший різновид співпраці з ворогом передбачена кримінальна відповідальність. Також подібні злочини можуть класифікуватися як державна зрада", - зазначили в СБУ.

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