СБУ предупреждает о распространении масштабной российской ИПСО: что известно

В письмах предлагается сотрудничество с российскими спецслужбами за вознаграждение.

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Служба безопасности предупреждает о распространении масштабной email-рассылки по электронным адресам украинцев.

По данным СБУ, email-рассылка осуществляется из большого количества электронных ящиков, которые были сломаны российскими хакерами. Рассылка имеет все признаки целенаправленной информационно психологической операции.

В письмах предлагается сотрудничество с российскими спецслужбами за вознаграждение.

"Таким образом враг еще раз пытается дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны", - объяснили в СБУ.

СБУ уже заблокировала часть адресов, по которым осуществляется указанная рассылка, и призывает украинцев не реагировать на сообщения такого типа.

"За передачу информации об ВСУ, объектах критической инфраструктуры и любую другую разновидность сотрудничества с врагом предусмотрена уголовная ответственность. Также подобные преступления могут классифицироваться как государственная измена", - отметили в СБУ.

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