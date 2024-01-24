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  1. В Украине

В Черкасской области пьяный работник лесного хозяйства предлагал взятку патрульным

09:22, 24 января 2024
Во время вождения его остановили патрульные за нарушение ПДР.
В Черкасской области пьяный работник лесного хозяйства предлагал взятку патрульным
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В Черкасской области направили в суд дело бывшего помощника лесничего, который предлагал взятку работникам полиции. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что мужчина, имея статус работника правоохранительного органа, работая помощником лесничего филиала «Чернолесское лесное хозяйство» Государственного специализированного хозяйственного предприятия «Леса Украины», управлял автомобилем и, нарушив правила дорожного движения, был остановлен работниками патрульной полиции.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения и желая избежать административной ответственности, мужчина предложил полицейским взятку. Это было зафиксировано правоохранителями на видео.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа от 500 до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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