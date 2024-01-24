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Классификация должностей государственной службы в судах и в органах судебной власти привела к путанице – РСУ и ГСА

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы считают, что некоторые суды небрежно подошли к проведению классификации должностей госслужбы.

На главу НАПК претендует экс-сотрудница НАПК Ирина Мостовая, компания которой консультировала Укравтодор по коррупционным рискам

От тендеров на консультации по оценке коррупционных рисков в Укравтодоре до кандидата на председателя НАПК, - что известно о кандидате на главу НАПК Ирине Мостовой.

Стало известно, по какой формуле будут вычислять вознаграждение переводчиков и медиаторов, привлекаемых центрами БПП

Правительство утвердило порядок оплаты услуг переводчиков и медиаторов, привлекаемых в рамках предоставления бесплатной правовой помощи.

Является ли уважительной причиной пропуска срока на апелляционное обжалование заключение с защитником договора после оглашения судебного решения, - позиция Верховного Суда

Защитник утверждал, что срок апелляционного обжалования определения суда первой инстанции он пропустил по уважительной причине, поскольку договор о предоставлении правовой помощи был заключен с ним через пять дней после постановления судебного решения.

Верховный Суд рассмотрел дело о строительстве многофункционального комплекса на землях рекреационного назначения на территории Пущи-Водицы в Киеве

Ограничения осуществления строительства на землях рекреационного назначения, - позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

В Киеве ожидается метель: патрульные напомнили водителям правила безопасности на дороге

08:26, 24 января 2024
В метель водителям советуют быть особенно внимательными.
В Киеве ожидается метель: патрульные напомнили водителям правила безопасности на дороге
Источник фото: Shutterstock
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Предупреждая водителей о поступлении очередной метели в Киеве, правоохранители патрульной полиции Киева рассказали об основных правилах безопасности на дороге в условиях ухудшенного погодного состояния.

Полицейские отметили несколько полезных советов, направленных на избежание ДТП во время зимних непогод:

- Не рискуйте, если вам сомнительно собственный водительский опыт, состояние автомобиля или погодные условия - отдайте предпочтение общественному транспорту.

- Проверьте готовность автомобиля к зиме, включая резину, фары, стеклоочистители, аккумулятор и тормоза.

- Двигайтесь плавно, избегая резких маневров.

- Придерживайтесь безопасной дистанции и тормозите заблаговременно.

- При адаптации к зимним условиям, определите оптимальную скорость движения.

Водителей также призвали быть осторожными на определенных участках, которые могут быть опасными во время зимней дороги, таких как перекрестки, нерегулируемые пешеходные переходы, остановки, мосты и эстакады, которые могут стать скользкими при низких температурах.

Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения учебных учреждений (школы, детсады), снижайте скорость до минимума.

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