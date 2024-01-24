В Киеве ожидается метель: патрульные напомнили водителям правила безопасности на дороге

Предупреждая водителей о поступлении очередной метели в Киеве, правоохранители патрульной полиции Киева рассказали об основных правилах безопасности на дороге в условиях ухудшенного погодного состояния.
Полицейские отметили несколько полезных советов, направленных на избежание ДТП во время зимних непогод:
- Не рискуйте, если вам сомнительно собственный водительский опыт, состояние автомобиля или погодные условия - отдайте предпочтение общественному транспорту.
- Проверьте готовность автомобиля к зиме, включая резину, фары, стеклоочистители, аккумулятор и тормоза.
- Двигайтесь плавно, избегая резких маневров.
- Придерживайтесь безопасной дистанции и тормозите заблаговременно.
- При адаптации к зимним условиям, определите оптимальную скорость движения.
Водителей также призвали быть осторожными на определенных участках, которые могут быть опасными во время зимней дороги, таких как перекрестки, нерегулируемые пешеходные переходы, остановки, мосты и эстакады, которые могут стать скользкими при низких температурах.
Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения учебных учреждений (школы, детсады), снижайте скорость до минимума.
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