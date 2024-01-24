В Киеве ожидается метель: патрульные напомнили водителям правила безопасности на дороге

В метель водителям советуют быть особенно внимательными.

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Предупреждая водителей о поступлении очередной метели в Киеве, правоохранители патрульной полиции Киева рассказали об основных правилах безопасности на дороге в условиях ухудшенного погодного состояния.

Полицейские отметили несколько полезных советов, направленных на избежание ДТП во время зимних непогод:

- Не рискуйте, если вам сомнительно собственный водительский опыт, состояние автомобиля или погодные условия - отдайте предпочтение общественному транспорту.

- Проверьте готовность автомобиля к зиме, включая резину, фары, стеклоочистители, аккумулятор и тормоза.

- Двигайтесь плавно, избегая резких маневров.

- Придерживайтесь безопасной дистанции и тормозите заблаговременно.

- При адаптации к зимним условиям, определите оптимальную скорость движения.

Водителей также призвали быть осторожными на определенных участках, которые могут быть опасными во время зимней дороги, таких как перекрестки, нерегулируемые пешеходные переходы, остановки, мосты и эстакады, которые могут стать скользкими при низких температурах.

Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения учебных учреждений (школы, детсады), снижайте скорость до минимума.

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