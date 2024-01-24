Назначение субсидии: засчитают ли проценты от депозита до среднемесячного совокупного дохода

В ПФ объяснили нюанс относительно зачисления некоторых денежных поступлений к среднемесячному совокупному доходу семьи.

Фото: poradnica.com.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, будут ли зачислены проценты от размещенного депозита к среднемесячному совокупному доходу для назначения субсидии. Ответ на этот вопрос был обнародован в пресс-службе ведомства.

«Нет, не будут», - говорится в сообщении.

Там отмечают, что доходы от размещения депозитов не учитываются в среднемесячный совокупный доход семьи (пункт 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632) .

В то же время в ПФ добавляют, что если кто-либо из состава домохозяйства на 1 число месяца, из которого назначается жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен, — жилищная субсидия в таком случае не назначается.

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