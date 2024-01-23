Кабмин утвердил порядок создания и работы Центров жизнестойкости: какие услуги будут там оказывать

В Центрах предоставляются социальные услуги, проходит консультирование и социально-психологическая помощь.

Кабинет Министров утвердил порядок организации и функционирования центров жизнестойкости. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительством был утвержден порядок организации и функционирования таких центров жизнестойкости.

«Устанавливаем критерии доступности, инклюзивности, безбарьерности для этих учреждений. А также безопасности – каждый центр должен иметь свое укрытие», – рассказал премьер.

По его словам, в Центрах предоставляются социальные услуги, проходит консультирование и социально-психологическая помощь.

Шмигаль сообщил, что средства на финансирование услуги предоставляет государство, а местные власти обеспечивают помещение и организуют работу центров. Он подчеркнул, что в перспективе такое пространство должно создать каждая община.

В настоящее время пилотный проект реализуется в пяти регионах.

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