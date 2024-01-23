Кабмин утвердил порядок создания и работы Центров жизнестойкости: какие услуги будут там оказывать

Кабинет Министров утвердил порядок организации и функционирования центров жизнестойкости. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Правительством был утвержден порядок организации и функционирования таких центров жизнестойкости.
«Устанавливаем критерии доступности, инклюзивности, безбарьерности для этих учреждений. А также безопасности – каждый центр должен иметь свое укрытие», – рассказал премьер.
По его словам, в Центрах предоставляются социальные услуги, проходит консультирование и социально-психологическая помощь.
Шмигаль сообщил, что средства на финансирование услуги предоставляет государство, а местные власти обеспечивают помещение и организуют работу центров. Он подчеркнул, что в перспективе такое пространство должно создать каждая община.
В настоящее время пилотный проект реализуется в пяти регионах.
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