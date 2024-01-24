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  1. В Украине

Подавляющее большинство украинских беженцев в Чехии сталкивается с рядом проблем при оплате жилья

07:38, 24 января 2024
75% украинских беженцев в Чехии тратят более 30% своего дохода на оплату жилья.
Подавляющее большинство украинских беженцев в Чехии сталкивается с рядом проблем при оплате жилья
Источник фото: Pixabay
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Большинство украинских беженцев, находящихся в Чехии, сталкиваются с финансовыми трудностями при оплате жилья. По данным опроса, проведенного proukrainu.blesk.cz, полторы тысячи респондентов указали, что они самостоятельно оплачивают свое жилье. Четверть тех, кто нашел работу, сталкивается с тем, что им приходится отдавать более 30% своих доходов за аренду жилья.

По результатам опроса, три четверти беженцев оплачивают жилье самостоятельно, проживая в арендованном жилье или общежитиях. В общем 56% опрошенных указали, что они проживают в арендованном жилье, а остальные выбирают варианты, такие как хостелы или гостиницы.

Среди тех, кто самостоятельно платит за жилье, средние расходы на аренду составляют 17 161 крон в месяц. Важно отметить, что некоторые беженцы указали на проблемы при поиске жилья, такие как недостаток доступных квартир для аренды, отсутствие необходимой суммы на аренду и залог, а также неоднократные отказы владельцев жилья.

При этом, почти три пятых домохозяйств беженцев в Праге тратят более 30% своего дохода на оплату жилья, и многие из них не имеют возможности получить субсидию из-за ограниченных возможностей получения финансовой помощи для беженцев.

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