Подавляющее большинство украинских беженцев в Чехии сталкивается с рядом проблем при оплате жилья

75% украинских беженцев в Чехии тратят более 30% своего дохода на оплату жилья.

Источник фото: Pixabay

Большинство украинских беженцев, находящихся в Чехии, сталкиваются с финансовыми трудностями при оплате жилья. По данным опроса, проведенного proukrainu.blesk.cz, полторы тысячи респондентов указали, что они самостоятельно оплачивают свое жилье. Четверть тех, кто нашел работу, сталкивается с тем, что им приходится отдавать более 30% своих доходов за аренду жилья.

По результатам опроса, три четверти беженцев оплачивают жилье самостоятельно, проживая в арендованном жилье или общежитиях. В общем 56% опрошенных указали, что они проживают в арендованном жилье, а остальные выбирают варианты, такие как хостелы или гостиницы.

Среди тех, кто самостоятельно платит за жилье, средние расходы на аренду составляют 17 161 крон в месяц. Важно отметить, что некоторые беженцы указали на проблемы при поиске жилья, такие как недостаток доступных квартир для аренды, отсутствие необходимой суммы на аренду и залог, а также неоднократные отказы владельцев жилья.

При этом, почти три пятых домохозяйств беженцев в Праге тратят более 30% своего дохода на оплату жилья, и многие из них не имеют возможности получить субсидию из-за ограниченных возможностей получения финансовой помощи для беженцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.