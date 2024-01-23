Кабмин передает Силам обороны 9,6 млрд грн с военного НДФЛ

Денежные средства пойдут на закупку вооружения, техники, боеприпасов, средств защиты.

Кабинет Министров передает Силам безопасности и обороны 9,6 млрд грн военного НДФЛ. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, деньги пойдут на закупку вооружения, техники, боеприпасов, средств защиты.

Он отметил, что на каждом заседании Кабмин принимает решения, усиливающие оборону Украины.

"Недавно выделили рекордные 17,5 млрд грн на строительство фортификаций и направили 792 млн грн для неотложных нужд воинских частей", - сказал премьер.

Шмыгаль напомнил, что осенью прошлого года было принято решение о перенаправлении средств НДФЛ, которые платят украинские военные, из бюджетов общин в спецфонд государственного бюджета.

"Таким образом, на этот год мы получили дополнительный ресурс — плюс 51 млрд грн на развитие ОПК и более 43 млрд грн — на производство дронов. Одновременно было принято решение, что 10% от военного НДФЛ будет направлено напрямую воинским частям. Поэтому сегодня передаем Силам обороны 9,6 млрд грн военного НДФЛ на закупку вооружения, техники, боеприпасов, средств защиты, - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.