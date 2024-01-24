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Растрата 1 млн грн на закупки забора: подозревают чиновников предприятия, подчиненного Киевавтодору

07:20, 24 января 2024
Главному инженеру и мастеру подчиненному Киевавтодору предприятия, а также подрядчику сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств.
Растрата 1 млн грн на закупки забора: подозревают чиновников предприятия, подчиненного Киевавтодору
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении главному инженеру, мастеру участка КП «ШЭУ по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Святошинского района г. Киева» и подрядчику в растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, КП «ШЭУ Святошинского района» заключило договор с частным обществом на закупку пешеходного ограждения.

«Оборудование так и не было поставлено, а бюджетные средства были перечислены на счет общества безосновательно», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что сумма ущерба составляет около 1 млн. грн.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить чиновницу, закупившую овощерезки для укрытий по завышенной стоимости.

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