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  1. В Украине

В Киеве будут судить чиновницу, закупившую овощерезки для укрытий по завышенной стоимости

11:12, 22 января 2024
В столице будут судить начальницу отдела Управления образования Днепровской РГА.
В Киеве будут судить чиновницу, закупившую овощерезки для укрытий по завышенной стоимости
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Киеве направлен в суд обвинительный акт в отношении начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА по факту растраты средств при закупке оборудования для укрытий.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, обвиняемая является уполномоченным лицом, ответственным за организацию и проведение процедур закупок и обнародования отчетов о договорах, заключенных без использования электронной системы закупок в управлении образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации.

«Злоупотребляя служебным положением и действуя вопреки интересам службы, должностное лицо растратило бюджетные средства во время проведения процедуры закупки комплектов оборудования для обработки продуктов питания в укрытиях (овощерезки с набором насадок). Сумма ущерба составляет более 460 тыс. грн», - говорится в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд.

В прокуратуре напомнили, что ранее прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении указанного должностного лица по факту растраты бюджетных средств при закупке стульев для укрытий в учебных заведениях. Сумма ущерба составляет около 1,3 млн грн.

Ранее сообщалось, что чиновницу Днепровской РГА Киева повторно отстранили от должности.

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