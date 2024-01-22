У Києві судитимуть посадовицю, яка закупила овочерізки для укриттів по завищеній вартості

У столиці судитимуть начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА за фактом розтрати коштів при закупівлі обладнання для укриттів.

Як повідомила Київська міська прокуратура, обвинувачувана є уповноваженою особою, що відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель та оприлюднення звітів про договори, укладені без використання електронної системи закупівель в управлінні освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації.

«Зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, посадовиця вчинила розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі комплектів обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях (овочерізки з набором насадок). Сума збитків становить понад 460 тис. грн», - сказано у повідомленні.

Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду.

У прокуратурі нагадали, що раніше прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно вказаної посадовиці за фактом розтрати бюджетних коштів при закупівлі стільців для укриттів в навчальних закладах. Сума збитків становить близько 1,3 млн грн.

Раніше ми писали, що чиновницю Дніпровської РДА Києва повторно відсторонили від посади.

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