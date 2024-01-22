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  1. В Україні

На Кіровоградщині з водойми дістали тіло восьмирічної дитини

14:33, 22 січня 2024
Тривають пошуки другої дитини, яку бачили на кризі.
На Кіровоградщині з водойми дістали тіло восьмирічної дитини
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На Кіровоградщині з водойми вилучили тіло восьмирічної дитини. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у понеділок, 22 січня.

Там зазначили, що цими вихідними, у суботу, надійшло повідомлення від стурбованої мешканки села Олександрівка про те, що на кризі річки Інгулець гуляє двоє дітей. Після цього, зі слів жінки, діти зникли.

Пошуково-рятувальні роботи тривали й наступного дня. О 9:29 21 січня водолазами було знайдено та вилучено з водойми тіло хлопчика 2015 року народження.

Пошуки другої дитини тривають.

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