На Кировоградщине из водоема достали тело восьмилетнего ребенка

В Кировоградской области из водоема изъяли тело восьмилетнего ребенка. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в понедельник, 22 января.
Там отметили, что в эти выходные, в субботу, поступило сообщение от обеспокоенной жительницы села Александровка о том, что на льду реки Ингулец гуляет двое детей. После этого, по словам женщины, дети пропали.
Поисково-спасательные работы продолжались и на следующий день. В 9:29 21 января водолазами было обнаружено и изъято из водоема тело мальчика 2015 года рождения.
Поиски второго ребенка продолжаются.
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