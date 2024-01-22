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  1. В Украине

На Кировоградщине из водоема достали тело восьмилетнего ребенка

14:33, 22 января 2024
Продолжаются поиски второго ребенка, которого видели на льду.
На Кировоградщине из водоема достали тело восьмилетнего ребенка
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В Кировоградской области из водоема изъяли тело восьмилетнего ребенка. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в понедельник, 22 января.

Там отметили, что в эти выходные, в субботу, поступило сообщение от обеспокоенной жительницы села Александровка о том, что на льду реки Ингулец гуляет двое детей. После этого, по словам женщины, дети пропали.

Поисково-спасательные работы продолжались и на следующий день. В 9:29 21 января водолазами было обнаружено и изъято из водоема тело мальчика 2015 года рождения.

Поиски второго ребенка продолжаются.

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