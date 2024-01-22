Президент Зеленский поручил разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев на Кубани, территориях Воронежской, Курской, Ростовской областей

Кабмину Президент Зеленский поручил разработать с привлечением международных экспертов и внести на рассмотрение СНБО план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в рф, в частности на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей рф

Президент Владимир Зеленский своим Указом от 22 января №17/2024 поручил Кабмину вынести на рассмотрение СНБО план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в рф, в том числе на исторически населенных ими землях (на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных) Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации).

Указ называется «Об исторически населенных украинцами территории Российской Федерации»

«Постановляю:

Кабинету Министров Украины разработать с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе исторически населенных ими землях (на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации), предусмотрев, в частности:

разработку вопроса о сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях относительно украинцев, восстановлении и сохранении исторической памяти , в том числе по образованию центра по указанным вопросам;

активизацию работы по противодействию дезинформации и пропаганде Российской Федерации по истории и настоящему украинцев в России и всех порабощенных ею народов с привлечением отечественных и зарубежных ученых, экспертов, представителей украинской общественности за рубежом и организаций зарубежных украинцев к подготовке и проведению мероприятий, направленных на развенчивание российских мифов об Украине;

развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами;

обеспечение совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения в Украине и мире материалов о более тысячелетней истории украинского создания государства, исторические связи земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды;

освещение в учебных программах и учебниках для учебных заведений правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах Российской Федерации», - говорится в Указе.

Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить учет положений настоящего Указа при разработке комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом.

Автор: Наталья Мамченко

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