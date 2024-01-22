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Президент Зеленський доручив розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців на Кубані, територіях Воронезької, Курської, Ростовської областей рф

12:00, 22 січня 2024
Кабміну Президент Зеленський доручив розробити із залученням міжнародних експертів і внести на розгляд РНБО план дій щодо збереження національної ідентичності українців в рф, зокрема на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей рф.
Президент Зеленський доручив розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців на Кубані, територіях Воронезької, Курської, Ростовської областей рф
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Президент Володимир Зеленський своїм Указом від 22 січня №17/2024 доручив Кабміну винести на розгляд РНБО план дій щодо збереження національної ідентичності українців в рф, у тому числі на історично населених ними землях (на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей рф).

Указ має назву «Про історично населені українцями території Російської Федерації»

«Постановляю:

  1. Кабінету Міністрів України розробити із залученням міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, вчених, громадськості та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України план дій щодо збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації, у тому числі на історично населених ними землях (на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації), передбачивши, зокрема:
  • опрацювання питання стосовно збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців, що проживають (проживали) на територіях Росії, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації щодо українців, відновлення та збереження історичної пам’яті, у тому числі щодо утворення центру із зазначених питань;
  • активізацію роботи з протидії дезінформації та пропаганді Російської Федерації щодо історії та сьогодення українців в Росії та всіх поневолених нею народів із залученням вітчизняних та зарубіжних вчених, експертів, представників української громадськості за кордоном та організацій закордонних українців до підготовки та проведення заходів, спрямованих на розвінчування російських міфів про Україну;
  • розвиток взаємодії між українцями та поневоленими Росією народами;
  • забезпечення спільно з Національною академією наук України підготовки й поширення в Україні та світі матеріалів про понад тисячолітню історію українського державотворення, історичні зв’язки земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями у різні історичні періоди;
  • висвітлення у навчальних програмах і підручниках для закладів освіти правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах Російської Федерації», - зазначено в Указі.

Міністерству закордонних справ України доручено забезпечити врахування положень цього Указу під час розробки комплексної стратегії взаємодії України з українською всесвітньою спільнотою.

Автор: Наталя Мамченко

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