Какие расходы вправе учитывать частные исполнители при определении совокупного дохода: разъяснение

При определении совокупного дохода к расходам физического лица, осуществляющего независимую деятельность частных исполнителей, могут быть отнесены документально подтвержденные расходы, связанные с организацией такой деятельности и обусловленные требованиями Законов № 1403, № 1404 и Приказа № 2830/5.

Главное управление Государственной налоговой службы предоставило разъяснения по расходам, которые вправе учитывать частные исполнители при определении совокупного дохода.

Так, согласно ст. 16 Закона Украины от 02 июня 2016 г. № 1403-VIII «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов» (с изменениями) определено, что частным исполнителем может быть гражданин Украины, уполномоченный государством осуществлять деятельность по принудительному исполнению решений в порядке, установленном Законом №1403. Частный исполнитель является субъектом независимой профессиональной деятельности.

Частные исполнители, которые намерены осуществлять независимую профессиональную деятельность, обязаны встать на учет в контролирующих органах по месту своего постоянного проживания в качестве самозанятых лиц и получить справку о взятии на учет согласно ст. 65 Налогового кодекса Украины (с изменениями).

Налогообложение доходов физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляется в соответствии с положениями ст. 178 разд. IV НКУ.

Согласно абзацу третьему п. 178.3 ст. 178 НКУ для частных исполнителей налогооблагаемым доходом считается совокупный чистый доход, то есть разница между доходом, состоящий из сумм вознаграждения, полученного в соответствии с Законом № 1403, и документально подтвержденными расходами, необходимыми для осуществления независимой профессиональной деятельности.

В случае неполучения справки о взятии на учет лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, объектом налогообложения являются доходы, полученные от такой деятельности без учета расходов (абзац второй п. 178.3 ст. 178 НКУ).

При этом НКУ не предусмотрен какой-либо перечень расходов для самозанятых лиц, в том числе для физических лиц, осуществляющих независимую деятельность частных исполнителей.

Кроме того, положениям ст. 178 НКУ не предусмотрено утверждение нормативно-правового акта по определению перечня расходов лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

В то же время, п. 3 ст. 42 Закона Украины от 02 июня 2016 г. № 1404 «Об исполнительном производстве» (с изменениями) определено, что расходы исполнительного производства частных исполнителей осуществляются за счет авансового взноса взыскателя, взысканных с должника средств на расходы исполнительного производства. Расходы исполнительного производства могут производиться частным исполнителем за счет собственных средств.

Приказом Министерства юстиции Украины от 29.09.2016 № 2830/5 «Об установлении Видов и размеров расходов исполнительного производства» утвержден перечень и размер расходов исполнительного производства.

Пунктом 10 в. 31 Закона № 1403 и абзацем третьим п. 3 ст. 42 Закона № 1404 определено, что размер и виды расходов исполнительного производства определяются Министерством юстиции Украины.

Таким образом, при определении совокупного дохода к расходам физического лица, осуществляющего независимую деятельность частных исполнителей, могут быть отнесены документально подтвержденные расходы, связанные с организацией такой деятельности и обусловленные требованиями Законов № 1403, № 1404 и Приказа № 2830/5.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.