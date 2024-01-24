Розтрата 1 млн грн на закупівлі огорожі: підозрюють посадовців підприємства, підпорядкованого Київавтодору

Головному інженеру та майстру підпорядкованому Київавтодору підприємства, а також підряднику повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві правоохоронці повідомили про підозру головному інженеру, майстру дільниці КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва» та підряднику у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Як повідомила Київська міська прокуратура, КП «ШЕУ Святошинського району» уклало договір з приватним товариством на закупівлю пішохідної огорожі.

«Обладнання так і не було поставлено, а бюджетні кошти були перераховані на рахунок товариства безпідставно», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що сума збитків становить близько 1 млн грн.

Раніше ми писали, що у Києві судитимуть посадовицю, яка закупила овочерізки для укриттів по завищеній вартості.

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