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  1. В Україні

Розтрата 1 млн грн на закупівлі огорожі: підозрюють посадовців підприємства, підпорядкованого Київавтодору

07:20, 24 січня 2024
Головному інженеру та майстру підпорядкованому Київавтодору підприємства, а також підряднику повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів.
Розтрата 1 млн грн на закупівлі огорожі: підозрюють посадовців підприємства, підпорядкованого Київавтодору
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру головному інженеру, майстру дільниці КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва» та підряднику у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Як повідомила Київська міська прокуратура, КП «ШЕУ Святошинського району» уклало договір з приватним товариством на закупівлю пішохідної огорожі.

«Обладнання так і не було поставлено, а бюджетні кошти були перераховані на рахунок товариства безпідставно», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що сума збитків становить близько 1 млн грн.

Раніше ми писали, що у Києві судитимуть посадовицю, яка закупила овочерізки для укриттів по завищеній вартості.

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