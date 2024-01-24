У Львові створюють ошийник-перекладач з «кошачої мови» на людську

Стартапери розробляють ШІ-ошийник, який перекладає, що «кажуть» коти.

Кіт Кіндрат Джерело фото: Андрій Михайлів / dev.ua

Студент Львівської політехніки створив ошийник-комунікатор для котів, який за допомогою штучного інтелекту перекладає звуки тварини у зрозумілу для людини форму. Про це розповіли у університеті.

Автором проєкту є розробник та аспірант Андрій Михайлів. Ідея створити ошийник, за допомогою якого можна буде спілкуватись із котами, з’явилась в нього ще у 2020 році, коли він писав дипломну. Тоді стартапер зрозумів, що ідея виглядає прибутковою, почав аналізувати дослідження, конкурентів і зацікавленість користувачів у такому продукті.

«У мене дома в селі чотири коти, і я все життя стежив за тим, що з ними коїться, й іноді, власне, не міг зрозуміти, чи з котами все гаразд, адже неможливо бути впевненим у своїх навичках розуміння тварини», – згадує Андрій.

«Cotia» – це простий комунікатор від кота до власника, який буде перекладати звуки тварини у зрозумілу людині форму.

Він виглядає як комфортний ошийник, що збирає звукові дані з улюбленця. Потім система за допомогою ШІ аналізує звук і видає результат. Процес нагадує роботу фітнес-браслета.

«Власне, дизайн самого аксесуару ми розробляємо так, щоби він був комфортний тварині, і тестуємо його на наших котиках», – розповів Андрій.

Як пише dev.ua, наразі команда завершує альфа-версію. Спершу стартапери розробляли прототип, щоби перевірити, чи команда взагалі здатна таке створити, а зараз упевнено робить продукт, який скоро запропонують тестовим користувачам. Розробники думають представити перші тестові нашийники в лютому 2024 року.

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