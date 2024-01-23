ДБР повинно дотримуватись гарантій незалежності суддів та поважати авторитет правосуддя – Вища рада правосуддя.

Вища рада правосуддя 23 січня 2023 року з другої спроби розглянула звернення зборів суддів Дніпровського районного суду міста Києва про втручання в діяльність суду щодо здійснення правосуддя, а також відповідне повідомлення судді Дніпровського райсуду Юлії Іваніної.

За підсумками розгляду зазначених повідомлень, які були розглянуті в закритому режимі, Рада правосуддя вирішила наступне:

1. Звернутися до Офісу Генерального прокурора та директора Державного бюро розслідувань щодо перевірки в порядку, установленому Кримінальним процесуальним кодексом України, обставин, зазначених у зверненні зборів суддів Дніпровського районного суду міста Києва та повідомленні судді Дніпровського районного суду міста Києва Іваніної Юлії Вікторівни про втручання в діяльність судових органів.

2. Звернутися до Генерального прокурора та Державного бюро розслідувань щодо проведення перевірки додержання працівниками Державного бюро розслідувань вимог Конституції та законів України, у тому числі щодо дотримання конституційних гарантій незалежності суддів та авторитету правосуддя, за обставинами, викладеними у зверненні зборів суддів та повідомленні судді.

3. Звернути увагу Державного бюро розслідувань на необхідність дотримання гарантій незалежності суддів та підтримання авторитету правосуддя під час проведення слідчих дій.

4. Звернутися до Служби судової охорони щодо необхідності вжиття встановлених законом заходів із забезпечення особистої безпеки судді Дніпровського районного суду міста Києва Іваніної Юлії Вікторівни та членів її сім’ї.

Нагадаємо, що 11 січня 2024 року збори суддів Дніпровського районного суду міста Києва повідомили про проведення в суді обшуку, який відбувся з численними порушеннями процесуального законодавства та без ухвали слідчого судді. При цьому, без належних на те підстав, співробітники ДБР здійснили обшуки і огляд багатьох людей, які на той час перебували в суді.

12 січня Верховний Суд звернувся до директора ДБР із заявою про неприпустимість тиску на суд. З вимогою до ДБР щодо необхідності дотримання норм закону 15 січня звернулася і Рада суддів України.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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