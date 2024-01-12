Верховний Суд звернувся до очільника ДБР Олексія Сухачова щодо обшуків у Дніпровському райсуді Києва, де заявили про їх незаконність

Під час огляду комп’ютеру, за повідомленням судді Юлії Іваніної, слідчий застосовував також власний мобільний телефон для фотографування неоголошеного повного тексту рішення та подальшої відправки відповідних фото невстановленій особі через месенджери, проте такі дії у протоколі взагалі не знайшли свого відображення.

Верховний Суд вирішив звернутися до очільника ДБР Олексія Сухачова щодо обшуків у Дніпровському райсуді Києва.

Нагадаємо, у Дніпровському райсуді Києва заявили, що це був незаконний обшук без судового рішення «у зв’язку з невідкладним випадком (пов’язаним із врятуванням майна)». При цьому слідчим одержано доступ до проекту судового рішення у справі, а також до інших проектів та судових рішень, в яких зазначені персональні дані учасників судового провадження. Суд подав заяву про втручання у правосуддя.

«Фактично основною метою проведеного невідкладного обшуку було одержання слідчим доступу до службового комп’ютеру, який належить Дніпровському районному суду міста Києва та закріплений за помічником судді Юлії Іваніної. Там ним відшукано та одержано доступ до проєкту судового рішення у справі, а також до інших проєктів та судових рішень, в яких зазначені персональні дані учасників судового провадження.

При цьому повний текст вказаного судового рішення не був оголошений станом на час проведення обшуку. Його оголошення було призначено у день проведення обшуку на 17-00 годину.

Під час огляду комп’ютеру, за повідомленням судді Юлії Іваніної, слідчий застосовував також власний мобільний телефон для фотографування неоголошеного повного тексту рішення та подальшої відправки відповідних фото невстановленій особі через месенджери, проте такі дії у протоколі взагалі не знайшли свого відображення.

Крім того, без ухвалення відповідного процесуального рішення вказана службова особа здійснила особистий обшук судді Іваніної Ю.В., а також особистий обшук її помічника Білої М.А. та секретаря Ющенко Т.В., а саме жіночих сумочок, верхнього одягу. Оглянуто мобільні телефони помічника та секретаря, а саме їх особисту переписку з суддею.

Більш того, вилучені під час обшуку дані з камер відеоспостереження приміщення Дніпровського районного суду м. Києва, а також копії табелів робочого часу, накази про відпустки судді Іваніної Ю.В. за 2022 та 2023 роки, взагалі не відносяться до «врятування майна», та повинні були бути одержаними органом досудового розслідування у законний спосіб, визначений КПК України.

Окремо звертаємо увагу на той факт, що згідно даних протоколу обшуку від 09.01.2024 року, його копія взагалі не була надана на підпис та не вручена жодній уповноваженій особі Дніпровського районного суду м. Києва.

Таким чином, за наслідками проведеного безпідставного та незаконного невідкладного обшуку інформації, що має значення для розслідування даного кримінального провадження, слідчим не виявлено, про що зазначено в протоколі обшуку», - йдеться в рішенні зборів суддів Дніпровського райсуду.

Зазначені вище дії ДБР у суді вважають незаконними.

Верховний Суд, зі свого боку, звертає увагу на те, що проведення слідчих дій, зокрема обшуків, у судах саме собою несе істотні загрози для незалежності суддів, а тому такі дії мають проводитися виключно у виняткових випадках, за наявності належних фактичних та юридичних підстав і за умов суворого дотримання визначеної процесуальним законодавством процедури.

«За повідомленням Дніпровського районного суду міста Києва, обшук, проведений ДБР у приміщенні суду, був пов’язаний із розглядом конкретної судової справи, і цей факт викликає серйозне занепокоєння.

Випадки втручання в діяльність судді у зв’язку з ухваленням ним судових рішень та незгодою з результатами судового розгляду провадження є неприпустимими.

Відповідні події вимагають невідкладної реакції як з боку органів судової влади, так і з боку правоохоронних органів, які здійснюють нагляд за діяльністю конкретних слідчих підрозділів та окремих співробітників, які брали участь у проведенні зазначених слідчих дій.

З цією метою Верховний Суд звернувся до Директора ДБР, який, згідно із Законом України «Про Державне бюро розслідувань», несе відповідальність за діяльність ДБР, зокрема законність здійснюваних оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, додержання прав і свобод людини і громадянина, а також координує і контролює діяльність центрального апарату та територіальних управлінь ДБР.

Належна і своєчасна правова оцінка відповідних дій правоохоронних органів та засудження випадків втручання в діяльність суддів у зв’язку зі справами, що перебувають на їх розгляді, унеможливить подальше виникнення подібних ситуацій, несумісних із цінностями правової держави», - зазначив Верховний Суд.

Автор: Наталя Мамченко

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