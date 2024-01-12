Верховный Суд обратился к главе ГБР Алексею Сухачеву по поводу обысков в Днепровском райсуде Киева, где заявили об их незаконности

Во время осмотра компьютера, по сообщению судьи Юлии Иваниной, следователь применял также свой мобильный телефон для фотографирования необъявленного полного текста решения и последующей отправки соответствующих фото неустановленному лицу через мессенджеры, однако такие действия в протоколе вообще не нашли отражения.

Верховный Суд решил обратиться к главе ГБР Алексею Сухачеву по поводу обысков в Днепровском райсуде Киева.

Напомним, в Днепровском райсуде Киева заявили, что это был незаконный обыск без судебного решения «в связи с безотлагательным случаем (связанным со спасением имущества)». При этом следователям получен доступ к проекту судебного решения по делу, а также другим проектам и судебным решениям, в которых указаны персональные данные участников судебного производства. Суд подал заявление о вмешательстве в правосудие.

«Фактически основной целью проведенного безотлагательного обыска было получение следователем доступа к служебному компьютеру, который принадлежит Днепровскому районному суду города Киева и закреплен за помощником судьи Юлии Иваниной. Там им найден и получен доступ к проекту судебного решения по делу, а также другим проектам и судебным решениям, в которых указаны персональные данные участников судебного производства.

При этом полный текст указанного судебного решения не был объявлен по состоянию на время обыска. Его объявление было назначено в день проведения обыска на 17:00.

Во время осмотра компьютера, по сообщению судьи Юлии Иваниной, следователь применял также свой мобильный телефон для фотографирования необъявленного полного текста решения и последующей отправки соответствующих фото неустановленному лицу через мессенджеры, однако такие действия в протоколе вообще не нашли отражения.

Кроме того, без принятия соответствующего процессуального решения указанное должностное лицо провело личный обыск судьи Иваниной Ю.В., а также личный обыск ее помощника Белой М.А. и секретаря Ющенко Т.В., а именно женских сумочек, верхней одежды. Осмотрены мобильные телефоны помощника и секретаря, а именно их личная переписка с судьей.

Более того, изъяты при обыске данные с камер видеонаблюдения помещения Днепровского районного суда г. Киева, а также копии табелей рабочего времени, приказы об отпусках судьи Иваниной Ю.В. за 2022 и 2023 годы вообще не относятся к «спасению имущества», и должны были быть получены органом досудебного расследования законным способом, определенным УПК Украины.

Отдельно обращаем внимание на тот факт, что согласно данным протокола обыска от 09.01.2024 года, его копия вообще не была предоставлена на подпись и не вручена ни одному уполномоченному лицу Днепровского районного суда г. Киева.

Таким образом, по результатам проведенного безосновательного и незаконного безотлагательного обыска информации, имеющей значение для расследования данного уголовного производства, следователям не обнаружено, о чем указано в протоколе обыска», - говорится в решении собрания судей Днепровского райсуда.

Указанные выше действия ГБР в суде считают незаконными.

Верховный Суд со своей стороны обращает внимание на то, что проведение следственных действий, в частности обысков, в судах само по себе несет существенные угрозы для независимости судей, а потому такие действия должны проводиться исключительно в исключительных случаях, при наличии надлежащих фактических и юридических оснований и при строгом соблюдении определенной процессуальным законодательством процедуры.

«По сообщению Днепровского районного суда города Киева, обыск, проведенный ГБР в помещении суда, был связан с рассмотрением конкретного судебного дела, и этот факт вызывает серьезную обеспокоенность.

Случаи вмешательства в деятельность судьи в связи с принятием им судебных решений и несогласием с результатами судебного разбирательства недопустимы.

Соответствующие события требуют безотлагательной реакции как со стороны органов судебной власти, так и со стороны правоохранительных органов, осуществляющих надзор за деятельностью конкретных следственных подразделений и отдельных сотрудников, участвовавших в проведении указанных следственных действий.

С этой целью Верховный Суд обратился к Директору ГБР, который, согласно Закону Украины «О Государственном бюро расследований», несет ответственность за деятельность ГБР, в частности, законность осуществляемых оперативно-розыскных мероприятий, досудебное расследование, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, а также координирует и контролирует деятельность центрального аппарата и территориальных управлений ГБР.

Надлежащая и своевременная правовая оценка соответствующих действий правоохранительных органов и осуждение случаев вмешательства в деятельность судей в связи с находящимися на их рассмотрении делами исключит возможность дальнейшего возникновения подобных ситуаций, несовместимых с ценностями правового государства», - отметил Верховный Суд.

Автор: Наталья Мамченко

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