ГБР должно соблюдать гарантии независимости судей и уважать авторитет правосудия – Высший совет правосудия

Судья Днепровского районного суда Киева Юлия Иванина сможет получить личную охрану.

Высший совет правосудия 23 января 2023 года со второй попытки рассмотрел обращение собрания судей Днепровского районного суда города Киева о вмешательстве в деятельность суда относительно осуществления правосудия, а также соответствующее сообщение судьи Днепровского райсуда Юлии Иваниной.

По итогам рассмотрения указанных сообщений, рассмотрение которых прошло в закрытом режиме, Совет правосудия решил следующее:

1. Обратиться в Офис Генерального прокурора и к директору Государственного бюро расследований относительно проверки в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины, обстоятельств, указанных в обращении собрания судей Днепровского районного суда города Киева и сообщения судьи Днепровского районного суда города Киева Иваниной Юлии Викторовны о вмешательстве в деятельность судебных органов.

2.Обратиться к Генеральному прокурору и Государственному бюро расследований относительно проведения проверки соблюдения работниками Государственного бюро расследований требований Конституции и законов Украины, в том числе по соблюдению конституционных гарантий независимости судей и авторитета правосудия, по обстоятельствам, изложенных в обращении собрания судей и в сообщения судьи.

3.Обратить внимание Государственного бюро расследований на необходимость соблюдения гарантий независимости судей и поддержания авторитета правосудия во время проведения следственных действий.

4. Обратиться к Службе судебной охраны о необходимости принятия установленных законом мер по обеспечению личной безопасности судьи Днепровского районного суда города Киева Иваниной Юлии Викторовны и членов ее семьи.

Напомним, что 11 января 2024 года собрание судей Днепровского районного суда города Киева сообщило о проведении в суде обыска, который состоялся с многочисленными нарушениями процессуального законодательства и без определения следственного судьи.

При этом без надлежащих на то оснований, сотрудники ГБР провели обыски и осмотр многих людей, которые в то время находились в суде.

12 января Верховный Суд обратился к директору ГБР с заявлением о недопустимости давления на суд.

С требованием к ГБР соблюдать нормы закона 15 января обратился и Совет судей Украины.

Автор: Вячеслав Хрипун

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