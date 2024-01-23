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ГБР должно соблюдать гарантии независимости судей и уважать авторитет правосудия – Высший совет правосудия

17:59, 23 января 2024
Судья Днепровского районного суда Киева Юлия Иванина сможет получить личную охрану.
ГБР должно соблюдать гарантии независимости судей и уважать авторитет правосудия – Высший совет правосудия
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Высший совет правосудия 23 января 2023 года со второй попытки рассмотрел обращение собрания судей Днепровского районного суда города Киева о вмешательстве в деятельность суда относительно осуществления правосудия, а также соответствующее сообщение судьи Днепровского райсуда Юлии Иваниной.

По итогам рассмотрения указанных сообщений, рассмотрение которых прошло в закрытом режиме, Совет правосудия решил следующее:

1. Обратиться в Офис Генерального прокурора и к директору Государственного бюро расследований относительно проверки в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины, обстоятельств, указанных в обращении собрания судей Днепровского районного суда города Киева и сообщения судьи Днепровского районного суда города Киева Иваниной Юлии Викторовны о вмешательстве в деятельность судебных органов.

2.Обратиться к Генеральному прокурору и Государственному бюро расследований относительно проведения проверки соблюдения работниками Государственного бюро расследований требований Конституции и законов Украины, в том числе по соблюдению конституционных гарантий независимости судей и авторитета правосудия, по обстоятельствам, изложенных в обращении собрания судей и в сообщения судьи.

3.Обратить внимание Государственного бюро расследований на необходимость соблюдения гарантий независимости судей и поддержания авторитета правосудия во время проведения следственных действий.

4. Обратиться к Службе судебной охраны о необходимости принятия установленных законом мер по обеспечению личной безопасности судьи Днепровского районного суда города Киева Иваниной Юлии Викторовны и членов ее семьи.

Напомним, что 11 января 2024 года собрание судей Днепровского районного суда города Киева сообщило о проведении в суде обыска, который состоялся с многочисленными нарушениями процессуального законодательства и без определения следственного судьи.

При этом без надлежащих на то оснований, сотрудники ГБР провели обыски и осмотр многих людей, которые в то время находились в суде. 

12 января Верховный Суд обратился к директору ГБР с заявлением о недопустимости давления на суд. 

С требованием к ГБР соблюдать нормы закона 15 января обратился и Совет судей Украины.

Автор: Вячеслав Хрипун

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