«Неправовыми действиями ни право, ни справедливость не устанавливается» – Совет судей отреагировал на обыск в Днепровском райсуде Киева

Совет судей Украины призвал Государственное бюро расследований соблюдать требования закона и явиться на заседание ВСП 16 января.

Источник фото: Совет судей Украины

Совет судей Украины 15 января 2024 года высказал свою позицию относительно обыска, который сотрудники Государственного бюро расследований провели 9 января в кабинете судьи Днепровского райсуда города Киева Юлии Иваниной.

Совет судей отметил, что, судя по хронологии событий, обыск в помещении Днепровского районного суда Киева был проведен без соответствующего определения следственного судьи.

Также ССУ отметил, что во время обыска в суде, зафиксирован «личный обыск лиц женского пола лицами противоположного пола», фотографирование и направление «неизвестным лицам проектов судебных решений, которые не были объявлены участникам процесса».

В Совете судей подчеркнули, что «неправовыми действиями ни право, ни справедливость не устанавливается», а незаконные действия «нарушают принципы уголовного судопроизводства, общие принципы правовой системы, подрывают доверие к государственным институтам и авторитет правосудия в целом».

В своем обращении ССУ призвал представителей ГБР явиться на заседание Высшего совета правосудия 16 января, где будут рассматриваться события в Днепровском райсуде Киева.

Приводим текст сообщения Совета судей Украины.

«У зв'язку з проведенням Державним бюро розслідувань 9.01.2024 так званих "невідкладних слідчих дій" у Дніпровському районному суді міста Києва, вважаємо за необхідне заявити таке.

11.01.2024 року до РСУ надійшло звернення зборів суддів вказаного суду за фактом проведення "слідчих дій", що полягали у проведенні невідкладного обшуку в кабінеті судді Юлії Іваніної, знятті інформації з персональних комп'ютерів, особистому обшуку працівників суду, слідчих, прокурорів, у тому числі відвідувачів – громадян України, які не мали жодного відношення до справи, що знаходилась на розгляді у судді Іваніної Ю., перевірці їх особистих речей, змісту мобільних телефонів та інших пристроїв, з фактичним блокуванням роботи суду на певний період часу.

12.01.2024 року ДБР опублікувала пресреліз щодо проведених обшуків в одному з районних судів м. Києва, де зокрема стверджується про вчинення суддею кримінального правопорушення: "Аби уникнути кримінальної відповідальності екснардеп звернувся за допомогою до судді одного з районних судів міста Києва" (https://dbr.gov.ua/news/dbr-provelo-obshuki-v-odno....

Дана публікація ДБР вже містить інформацію, яка порушує принцип презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, закріпленого у ст. 62 Конституції України та ст. 17 КПК України.

Попередньою перевіркою вказаних подій встановлено, що обшук у приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва був проведений без відповідної ухвали слідчого судді.

Водночас Конституція України (ч. 3ст. 30) та КПК України (ч. 3ст. 233) передбачають, що слідчий, прокурор мають право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Під "невідкладними випадками" потрібно розуміти лише такі зазначені у ч. 3 ст. 233 КПК виключні обставини, які існували на момент проникнення до житла чи іншого володіння особи та унеможливлювали отримання в порядку, передбаченому КПК, відповідного дозволу слідчого судді.

У публікації ДБР хоча і зазначено, що вони діють з суворим дотриманням Закону, але не вказано, в чому була невідкладність такої слідчої дії? Кого або що саме рятували працівники ДБР у приміщенні суду, кого переслідували?

Також, у вказаній публікації ДБР відсутня інформація щодо підстав, які надавали працівникам ДБР проводити особистий обшук осіб жіночої статі особами протилежної статі, фотографувати й направляти невідомим особам проєкти судових рішень, які, звісно, не були оголошені учасникам процесу.

Неправовими діями ні право, ні справедливість не встановлюється, а незаконні дії порушують засади кримінального судочинства, загальні засади правової системи, підривають довіру до державних інститутів та авторитет правосуддя загалом.

Вже завтра, 16 січня 2024 року Вища рада правосуддя розгляне звернення зборів суддів Дніпровського районного суду міста Києва про втручання в діяльність суду щодо здійснення правосуддя, а також повідомлення судді Дніпровського районного суду міста Києва Іваніної Юлії Вікторівни про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

З огляду на зазначене, очікуємо, що представники ДБР прибудуть на згадане засідання Вищої ради правосуддя і нададуть вичерпні та зрозумілі пояснення своїх дій, в тому числі й щодо питань порушених вище.

Від Генерального прокурора очікуємо правової оцінки дій відповідних посадових осіб на предмет наявності у згаданих "невідкладних слідчих діях" ознак кримінального правопорушення».

Также в Совете судей обратили внимание, что соответствующий текст на сайте ГБР, с пояснениями Бюро относительно обысков в суде, был отредактирован.

«Вже після публікації цієї заяви нами з'ясовано, що на офіційному сайті здійснювалося коригування прес-релізу ДБР. З нього, зокрема "прибрано" речення про те, що "Вона погодилась на "пропозицію" та вчинила певне кримінальне правопорушення для прикриття оборудки". Але Інтернет пам'ятає все. Тому з нетерпінням очікуєм від ДБР пояснень, яким вироком суду встановлено факт вчинення "певного кримінального правопорушення».

Напомним, что 11 января 2024 года собрание судей Днепровского районного суда города Киева сообщило о проведении в суде обыска, который состоялся с многочисленными нарушениями процессуального законодательства и без определения следственного судьи.

При этом без подлежащих на то оснований, сотрудники ГБР провели обыски и осмотр многих людей, которые в то время находились в суде.

12 января Верховный Суд обратился к директору ГБР с заявлением о недопустимости давления на суд.

В ГБР объяснили обыск в Днепровском райсуде Киева тем, что «досудебное расследование осуществляется по факту заранее не обещанного содействия участникам преступной организации, совершенного должностным лицом с использованием служебного положения, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 256 УК Украины».

Автор: Вячеслав Хрипун

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