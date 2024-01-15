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  1. В Украине

Оккупанты готовятся начать новое наступление в ближайшие недели: в ISW проанализировали, возможны ли прорывы

12:00, 15 января 2024
Источники утверждают, что россияне готовятся начать новое наступление в ближайшие недели, как только земля замерзнет на востоке и юге Украины.
Оккупанты готовятся начать новое наступление в ближайшие недели: в ISW проанализировали, возможны ли прорывы
Фото: Getty Images
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Есть информация, что российские оккупанты готовятся к новому наступлению. Однако, по предварительной оценке, не смогут совершить оперативно значимые прорывы. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Источники утверждают, что россияне готовятся начать новое наступление в ближайшие недели, как только земля замерзнет на востоке и юге Украины.

Российский литературный критик и теоретик альтернативной истории Сергей Переслегин заявил, что оккупанты начнут широкомасштабную наступательную операцию в Украине примерно между 12 января и 2 февраля после того, как земля замерзнет и, вероятно, после того, как украинские войска «истощатся» от обороны своих позиций в Авдеевке и на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Он также выразил обеспокоенность тем, что рф не имеет достаточного количества живой силы для проведения широкомасштабных наступательных действий, которые он прогнозирует.

Российский военный блоггер заявил, что количество оккупантов на фронте позволяет им проводить локальные тактические маневры, но вряд ли будут оперативно значимы «прорывы».

Он утверждал, что морозная погода оказывает влияние на российскую и украинскую наземную активность, артиллерию и беспилотные системы по всему фронту, особенно на херсонском направлении.

Еще один российский блоггер заявил, что морозы мешают российским войскам проводить наземные операции и продвигаться севернее Вербового в западной части Запорожской области.

Украинское Южное оперативное командование сообщило, что российская авиация не может действовать на юге Украины из-за погодных условий.

Бывший глава роскосмоса Рогозин заявил, что линия фронта на западе Запорожской области «гудит, как пчелиный улей» из-за большого количества украинских беспилотников.

Он утверждал, что украинские силы выделяют беспилотники для нанесения ударов по каждой важной цели на западе Запорожской области, и что интенсивное использование украинских беспилотников затрудняет ротацию российского личного состава.

По предварительной оценке ISW, минусовые температуры в Украине, вероятно, сдерживают операции на фронте, но, скорее всего, местность станет более благоприятной для механизированной маневренной войны, поскольку земля замерзнет.

Вместе с тем, аналитики продолжают оценивать, что российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать или интенсифицировать локальные наступательные операции на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу, несмотря на зимние погодные условия и состояние местности.

ISW также оценивает, что российские войска не смогут совершить оперативно значимые прорывы.

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