В Святошинском районе Киева заменили участок трубопровода, где произошла утечка воды

В КГГА сообщили, что все потребители с водой.

Источник фото: facebook.com/vodokanal

В Святошинском районе столицы ликвидировали аварийную ситуацию на бульв. Жюля Верна. Об этом сообщили в КГГА в понедельник, 15 января.

По информации «Киевводоканала», был заменен участок трубопровода диаметром 300 мм. В настоящее время все потребители с водой.

Предприятие отмечает, что ввиду температурных колебаний все аварийно-восстановительные бригады города работают в усиленном режиме.

Напомним, что в Святошинском районе произошла утечка холодной воды на бульваре Жюля Верна. Тогда для выполнения работ специалисты отключили два дома от водоснабжения.

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