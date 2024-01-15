Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фотокопія паспорту рф – ще не доказ: колегія Верховного Суду на чолі з Андрієм Жуком відкрила чиновниці з російським громадянством шлях до поновлення на посаді

Колегія суддів Верховного Суду на чолі з Андрієм Жуком скасувала рішення про законність звільнення чиновниці з російським паспортом з держслужби, незважаючи на дані СБУ.

«Неправовими діями ні право, ні справедливість не встановлюється» – РСУ відреагувала на обшук в Дніпровському райсуді Києва

Рада суддів України закликала Державне бюро розслідувань дотримуватися вимог закону та з’явитися на засідання ВРП 16 січня.

За яких умов чоловіки у 2024 року мають право отримати пенсійне посвідчення, - відповідь Пенсійного фонду

Право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу, зокрема, у 2024 році – не менше 31 року.

ВП ВС: Йдучи на ризик із придбанням квартири в особи, яка зареєструвала своє право власності, але за законом не могла таке право набути, кінцевий набувач несе ризик настання негативних наслідків

У разі відступлення банком права вимоги за кредитним та іпотечним договорами фізичній особі, в результаті чого та зареєстувала право власності на предмет іпотеки – нерухоме майно і відступила на користь третьої особи, іпотекодавець як власник такого майна вправі звернутися з позовом про витребування такого майна від кінцевого набувача, - Велика Палата Верховного Суду.

Відповідача можна звільнити від сплати судового збору через його фінансовий стан, - Велика Палата Верховного Суду

Відмова у звільненні від сплати судового збору з тих підстав, що така особа є відповідачем завдає шкоди самій суті права відповідача на доступ до суду, - ВП ВС.

  1. В Україні

У Святошинському районі Києва замінили ділянку трубопроводу, де стався витік води

12:25, 15 січня 2024
У КМДА повідомили, що усі споживачі з водою.
У Святошинському районі Києва замінили ділянку трубопроводу, де стався витік води
Джерело фото: facebook.com/vodokanal
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У Святошинському районі столиці ліквідували аварійну ситуацію на бульв. Жуля Верна. Про це повідомили у КМДА у понеділок, 15 січня.

За інформацією «Київводоканала», була замінена ділянка трубопроводу діаметром 300 мм. Наразі всі споживачі з водою.

Підприємство зазначає, що зважаючи на температурні коливання всі аварійно-відновлювальні бригади міста працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, що у Святошинському районі стався витік холодної води на бульварі Жуля Верна. Тоді для виконання робіт фахівці відключили два будинки від водопостачання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова