У Святошинському районі Києва замінили ділянку трубопроводу, де стався витік води

У КМДА повідомили, що усі споживачі з водою.

Джерело фото: facebook.com/vodokanal

У Святошинському районі столиці ліквідували аварійну ситуацію на бульв. Жуля Верна. Про це повідомили у КМДА у понеділок, 15 січня.

За інформацією «Київводоканала», була замінена ділянка трубопроводу діаметром 300 мм. Наразі всі споживачі з водою.

Підприємство зазначає, що зважаючи на температурні коливання всі аварійно-відновлювальні бригади міста працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, що у Святошинському районі стався витік холодної води на бульварі Жуля Верна. Тоді для виконання робіт фахівці відключили два будинки від водопостачання.

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