Валерій Залужний підтвердив збиття російських літаків А-50 та Іл-22

Як раніше ми писали, що над Азовським морем збили унікальний літак-розвідник рф А-50 і підбили Іл-22М.
Згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив збиття літаків російських окупантів А-50 та Іл-22.
«Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.
Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!
Слава Україні!», - повідомив Залужний.
Повітряні Сили ЗС України додали, що спецоперація ЗСУ в Приазов’ї пройшла успішно.
«Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно.
Далі буде...
Повітряні Сили – на варті неба України!», - йдеться у повідомленні.
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