Валерій Залужний підтвердив збиття російських літаків А-50 та Іл-22

ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

Як раніше ми писали, що над Азовським морем збили унікальний літак-розвідник рф А-50 і підбили Іл-22М.

Згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив збиття літаків російських окупантів А-50 та Іл-22.

«Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!

Слава Україні!», - повідомив Залужний.

Повітряні Сили ЗС України додали, що спецоперація ЗСУ в Приазов’ї пройшла успішно.

«Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно.

Далі буде...

Повітряні Сили – на варті неба України!», - йдеться у повідомленні.

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