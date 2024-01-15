Валерий Залужный подтвердил сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22

ВСУ уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.

Как ранее мы писали, что над Азовским морем сбили уникальный самолет-разведчик рф А-50 и подвели Ил-22М.

Позже Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил сбитие самолетов российских окупантов А-50 и Ил-22.

«Воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.

Благодарю Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!

Слава Украине!», - сообщил Залужный.

Воздушные Силы ВС Украины добавили, что спецоперация ВСУ в Приазовье прошла успешно.

«Спецоперация в Приазовье прошла успешно.

Продолжение следует...

Воздушные Силы – на страже неба Украины!», - говорится в сообщении.

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