Валерий Залужный подтвердил сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22

Как ранее мы писали, что над Азовским морем сбили уникальный самолет-разведчик рф А-50 и подвели Ил-22М.
Позже Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил сбитие самолетов российских окупантов А-50 и Ил-22.
«Воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.
Благодарю Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!
Слава Украине!», - сообщил Залужный.
Воздушные Силы ВС Украины добавили, что спецоперация ВСУ в Приазовье прошла успешно.
«Спецоперация в Приазовье прошла успешно.
Продолжение следует...
Воздушные Силы – на страже неба Украины!», - говорится в сообщении.
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