Над Азовским морем сбили уникальный самолет-разведчик рф А-50 и подбили Ил-22М: подробности

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Ответчика можно освободить от уплаты судебного сбора из-за его финансового положения, - Большая Палата Верховного Суда

Отказ в освобождении от уплаты судебного сбора по тем основаниям, что такое лицо является ответчиком, наносит вред самой сущности права ответчика на доступ к суду, - БП ВС.

Водитель требовал взыскать с Патрульной полиции расходы на адвоката и 2 млн грн морального ущерба после того, как суд закрыл производство в связи с отсутствием состава админправонарушения, – что решил Верховный Суд

Закрытие дела об административном правонарушении из-за отсутствия его состава свидетельствует о том, что истец привлечен к административной ответственности незаконно, а кроме того, возмещение осуществляется независимо от вины, - Верховный Суд.

Выдел является видом реорганизации, не являющимся следствием прекращения реорганизуемого юридического лица – БП ВС

Передача арендатором по договору аренды земельного участка государственной и коммунальной собственности реорганизованному в результате выделения из него юридическому лицу по распределительному балансу является отчуждением этого права, что противоречит запрету, предусмотренному законом об аренде земли, а потому является основанием для досрочного расторжения договора аренды.

За несанкционированное копирование информации из публичных реестров и распространение информации с ограниченным доступом будут наказывать 10 годами лишения свободы

Верховная Рада готовится принять законопроект, которым предлагается установить наказание от 10 до 15 лет лишения свободы за несанкционированный перехват или копирование информации из реестров, а также за распространение информации с ограниченным доступом.

Апелляционный админсуд напомнил ТЦК о необходимости соблюдать право на защиту при привлечении к ответственности за нарушение военного учета

Чиновник ТЦК, который проводил рассмотрение дела о нарушении военного учета, несмотря на то, что на истца протокол был составлен по ч. 1 ст. 210 КУоАП – применил к нему взыскание, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 210 КУоАП.

  1. В Украине

Над Азовским морем сбили уникальный самолет-разведчик рф А-50 и подбили Ил-22М: подробности

08:48, 15 января 2024
Подбитый российский самолет ИЛ-22 пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров после начала снижения в районе Керчи.
Над Азовским морем сбили уникальный самолет-разведчик рф А-50 и подбили Ил-22М: подробности
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В воскресенье, 14 января, над акваторией Азовского моря были поражены два российских самолета: А-50 и Ил-22М11. Об этом сообщил народный депутат Юрий Мысягин.

По его словам, около 21:00 ЗСУ было нанесено огневое поражение по двум самолетам ВКС рф – а именно самолету А-50 ДРЛВ и бомбардировщику ИЛ-22М, находившимся над акваторией Азовского моря.

«А-50 сбит, а ИЛ-22 подбит, однако находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров после начала понижения в районе Керчи», – отметил нардеп.

Позже командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул на поражение цели.

«Это вам за Днепр. Горите в аду, изверги! P.S. Пока без деталей», — написал Николай Олещук, вероятно, имея в виду новость об уничтожении российского разведывательного самолета А-50.

Напомним, А-50 – российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

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