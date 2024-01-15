Над Азовским морем сбили уникальный самолет-разведчик рф А-50 и подбили Ил-22М: подробности

Подбитый российский самолет ИЛ-22 пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров после начала снижения в районе Керчи.

В воскресенье, 14 января, над акваторией Азовского моря были поражены два российских самолета: А-50 и Ил-22М11. Об этом сообщил народный депутат Юрий Мысягин.

По его словам, около 21:00 ЗСУ было нанесено огневое поражение по двум самолетам ВКС рф – а именно самолету А-50 ДРЛВ и бомбардировщику ИЛ-22М, находившимся над акваторией Азовского моря.

«А-50 сбит, а ИЛ-22 подбит, однако находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров после начала понижения в районе Керчи», – отметил нардеп.

Позже командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул на поражение цели.

«Это вам за Днепр. Горите в аду, изверги! P.S. Пока без деталей», — написал Николай Олещук, вероятно, имея в виду новость об уничтожении российского разведывательного самолета А-50.

Напомним, А-50 – российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

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